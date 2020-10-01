Başkan Gökhan Yüksel, Yeni Park Alanlarındaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Anadolu Caddesi Yanı Park Projesi, Kumlar Caddesi Yanı Park Projesi ve Atatürk Parkı'nda yapılan incelemelerde Başkan Gökhan Yüksel’e Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Oktay Aksu ve Ali Apaydın eşlik etti.

Yeşil alanlarla ilgili devam eden projeler hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Anadolu ve Kumlar caddelerinde iki yeni parkı hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Yunus Mahallesi’nde Atatürk Parkı'nı tamamen yeniledik. Üç parkımızı da önümüzdeki günlerde komşularımızın hizmetine açacağız. Kartal'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ciddi bir gayret içindeyiz. Söz verdiğimiz gibi Kartal'da yeşil alan miktarını artırıyoruz. Kartal'a artı değer katan çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Parklarda Yapılan Çalışmalar

685 metrekarelik proje alanının, 348 metrekaresinin yeşil alandan oluştuğu Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi Yanı Park Projesi, yeşil alanın yanı sıra oturma grupları ve yürüyüş yolunu da içinde barındırıyor. Park alanında aydınlatma sistemi ve sulama sistemi de bulunuyor.

297 metrekarelik dinlenme alanının 105 metrekaresinin yeşil alandan oluştuğu Kordonboyu Kumlar Caddesi Yanı Park Projesi’nde de yine oturma duvarları, peyzaj çalışmaları ve yürüyüş yolu yer alıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında Yunus Mahallesi'nde bulunan 2840 metrekarelik Atatürk Parkı'nda yapılan yenilemede ise söz konusu alana oturma duvarları yerleştirilerek, duvarlar arasına kelebek figürü şeklinde peyzaj çalışması yapıldı. Çocuk oyun alanının zemini, kauçuk zemin ile değiştirilerek yeşil alana çim serimi yapıldı. Park mobilyaları onarılarak boyadan geçirildi, aydınlatma ve sulama sistemleri bakımdan geçirilerek aksayan yönleri giderildi. Çocuk oyun alanının yanına geleneksel sokak oyunları alanı yapıldı.