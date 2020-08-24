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Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde Muharrem İftarına Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı dolayısıyla Uğur Mumcu Mahallesi Cemevi Derneği’nde gerçekleşen oruç açma yemeğine katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:34
Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde Muharrem İftarına Katıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve CHP ilçe yönetimi ile İYİ Parti Kartal İlçe Yönetimi’nin de katıldığı oruç açma yemeğinde Muharrem yası ve matem orucu ile ilgili konuşma yapan Cemevi dedesi, ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

 

İftarın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Muharrem Ayı’nın ikinci gününde, Uğur Mumcu Cemevi'nde komşularımızla lokmalarımızı paylaştık. Tüm canların oruçlarının ve dualarının kabul olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

 

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