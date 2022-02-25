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Başkan Gökhan Yüksel, Trabzonluların Kurtuluş Coşkusuna Ortak Oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Maltepe etkinlik alanında düzenlenen "Trabzon İstanbul'da" etkinliğine katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 13:58
Başkan Gökhan Yüksel, Trabzonluların Kurtuluş Coşkusuna Ortak Oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Dernekler Federasyonu işbirliği ile Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 22 -27 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen "Trabzon İstanbul'da" etkinliği, Maltepe Orhan Gazi Parkı sahil etkinlik alanında başladı.

Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Akif Hamzacebi, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunsah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda Trabzonlu vatandaş katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel'e Katkılarından Dolayı Teşekkür Plaketi

Tüm katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve ardından İstiklal Marşı’nı okumasının ardından plaket takdimine geçildi.

Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, etkinliğe sunduğu katkılardan dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek plaketini takdim etti.

Başkan Yüksel de Trabzon'un kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen, Trabzon İstanbul’da etkinliği hakkında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Eşsiz tarihi ve sosyo-ekonomik durumu ile her dönem önemini korumuş kadim bir şehir olan Trabzon'umuzun 24 Şubat 1918'de düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için bugün buradayız.

Trabzonlu esnafımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız. Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından güzel bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Protokol konuşmaları ve plaket takdimleri sonrasında Trabzon İstanbul'da etkinliği, gerçekleştirilen kurdele kesim töreniyle başladı.

Yöresel kıyafetlerle yöresel lezzetlerin sergilendiği etkinliğin açılışı, renkli görüntülere sahne oldu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Gökhan Yüksel stantları gezerek yöresel lezzetleri tattı ve Trabzonlu komşularıyla sohbet etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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