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Başkan Gökhan Yüksel, TBB'nin Düzenlediği Konferansta Konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen, “KKTC Belediyeleri ve Kardeş Şehir İlişkisi Kapsamında Önümüzdeki Dönemde Yapılabilecek İşbirliği ve Etkinlikler” başlıklı online konferansa katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kardeş belediyeler ile işbirliği üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Aralık 2020 Cuma 11:06
Başkan Gökhan Yüksel, TBB'nin Düzenlediği Konferansta Konuştu
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, TBB tarafından belediyelerin uluslararası platformlarda etkin rol almasını desteklemek amacıyla kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla organize edilen konferansta konuşma yaptı. TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında online olarak gerçekleştirilen konferansa Türkiye'den ve KKTC'den çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Konuşmasında kardeş belediyelerle farklı birimlerde işbirliği örneklerini ve Kartal Belediyesi'ndeki deneyimlerini paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, kardeş belediyelerle işbirliğine verdikleri öneme vurgu yaptı.

KKTC'den Esentepe Belediyesi ile 2001 yılından beri kardeş belediye olduklarını hatırlatan Başkan Gökhan Yüksel, iki kardeş kent arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği yapılması, ortak faaliyetler ve hizmetler gerçekleştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Başkan Gökhan Yüksel, 2017 yılında Esentepe'de gerçekleştirilen Zerdali Festivali'ne Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası'nın katılım sağladığını, aynı yıl Esentepe Halk Plajı'nın Kartal Belediyesi'nin katkılarıyla yenilendiğini ve Esentepe Spor Kulübü’ne destek verdiklerini söyledi.

KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anısını yaşatmak amacıyla Kartal Belediyesi olarak Esentepe'de anıt yaptıklarını belirten Başkan Yüksel, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde de uygun bir noktaya Rauf Denktaş heykeli dikildiğini söyledi. Başkan Yüksel son olarak Esentepe Belediyesi ile işbirliklerinin çeşitli tarihlerde devam ettiğini sözlerine ekledi ve malzeme desteğinde bulunduklarını ifade etti.

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