Başkan Gökhan Yüksel, Okul Aile Birliği Başkanları ile Buluştu

Kartal Belediyesi’nin kısa bir süre önce hizmete aldığı Mehmet Ali Büklü Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantı ile Kartal’daki okulların işleyişinde önemli bir rol üstlenen ve okul yönetimleri ile veliler arasındaki en önemli kurum olan Okul Aile Birliği’nin başkanları ağırlandı. 2021 yılının son günlerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya 85 okul aile birliği yöneticisi davet edildi. Toplantıda kısa bir konuşma yaparak davetlilerin yeni yılını kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, yeni yılla birlikte benzer toplantıların yapılacağını, beden eğitimi ve müzik öğretmenleri ile de buluşacaklarını söyledi. Kartal Belediyesi’nin bu alanlardaki hizmetlerini öğretmenlerle konuşarak planlamak istediklerini kaydeden Başkan Yüksel, özetle şunları söyledi:

Çocuklarımızın Yeteneklerini Yakalamaya Çalışıyoruz

“Aslında daha önce buluşacaktık, ama malum Covid-19 salgını ile ertelemek durumunda kaldık. İlk gündemimiz çocuklarımızın sağlığı ve okullardaki hijyen sorunu bu yüzden önceliğimiz o oldu. Oralarda sorumluluk almaya çalıştık ki zaten görevimizdi. Bu sorumluluğu alırken de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize olmaya gayret gösteriyoruz ki bir takım olarak eksikleri giderebilelim. Yaptığımız bazı hizmetler var ve ağırlıklı olarak okul müdürlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden dilekçe göndererek bizlere ulaşan ciddi işler de var.

Ocak ayının ortasında bir ara verildiğinde yine bazı okulların bakım onarım ve tadilatlarında adım atacağımız yerleri var. Benim bire bir takip ettiğim bahçenin asfaltlanmasından, yeşillendirilmesinden tutun, belki paslanan içme suyu borularının değiştirilmesine kadar aklınıza gelen birçok detayla ilgileniyoruz. İdari hizmetlerdeki eksikleri tamamlamanın yanında, eğitimdeki hizmetleri de arttırmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini yakalamaya çalışıyoruz.

Bu yıl ilk buluşmamız sizinle, ama seneye beden eğitimi öğretmenleri ve müzik öğretmenleri ile de toplantı yapacağız. Çocukların spor yapabileceği alanların eksiklerini gidermek, çocukları spor malzemeleri ile buluşturmak ve öğretmenlerin yetenekli bulduğu çocukları da tespit ederek Kartal Belediye Spor bünyesine katmak istiyoruz. Erkek ve kadın voleybol takımlarımız var. Dragos Su Sporları Merkezi’miz var. Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak paydamız var.

Belediyemizin bir Sanat Akademisi var. Sanat Akademisi’nde keman, piyano, çello, gitar vb. pek çok bölüm var. Konservatuvara hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Müzik öğretmenleri ile de böyle bir paydamız var. Yetenekli buldukları çocukları yönlendirmelerini istiyoruz. Çünkü biz bunu Kartal’ın çocukları için yapıyoruz. Yaptığımız her hizmet onlar için ve o yüzden en çok sizin bilmeniz gerekiyor. Sanat Akademisi yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı ve yılsonu etkinliğini yaptık. Gençlik Senfoni Orkestrası kuruldu ve bu öğrencilerden örneğin biri çello çaldı, diğeri gitar çaldı. 50 öğrencimizle türkü ve şarkılar söyledim.

Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Bir Teknoloji Merkezi Hazırlıyoruz

Masal Müzemiz var biliyorsunuz ve bunun merkezine çocukları, okulları koyduk. Otobüsümüzü yolluyoruz ve çocuklarımızın gezmesini sağlıyoruz. Onlar için atölyeler de kurduk. Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’ni de hizmete açtık. Çocuklarımızın okuma alışkanlığı artsın ve bunu yaparken de eğlensinler istiyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemine bir teknoloji merkezi hazırlıyoruz. Kartal Köprüsü’nün altında bir hangar var, o hangarda Teknoloji Merkezimiz olacak. Bu projede makine mühendisleri ile yani teknolojiyi bilen bir ekiple çalışıyoruz. Oyun nasıl yazılıyor, kodlama nasıl yapılıyor bunlar anlatılacak. Mustafa Necati Etüt Merkezimiz faaliyete geçti. Şu anda 100 öğrenci liseye, 300 öğrenci de üniversiteye hazırlanıyor. Bir sonraki yıl bu rakamlar artacak. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezimiz de bittiğinde liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrenci kabul etme oranımız artacak. Her okulumuzu özel okul şartlarına getirene kadar hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek.”

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından merak edilen soruları yanıtladı.