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Başkan Gökhan Yüksel ödüllü sporcularla bir araya geldi

 Kartal Belediye Başkanı Başkanı Gökhan Yüksel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda ödül alan Kartallı sporcularla bir araya geldi. Kartal’da faaliyetlerini yürüten spor kulüplerinin yüzme, karate, tekvando, güreş, muay thai, voleybol gibi branş sporlarında yıl içinde ulusal ve uluslar arası turnuvalarda ödül alan sporcular ile spor hocaları, Başkan Gökhan Yüksel tarafından ağırlandı. Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen buluşmada, Başkan Yüksel'e; Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ile Kartal Belediyespor Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Umut Daştan eşlik etti. Kartal Belediyespor bünyesinde voleybol ve satranç takımında ödül kazanan sporcular da ziyarette yer aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:07
Başkan Gökhan Yüksel ödüllü sporcularla bir araya geldi
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Kartal'daki sporcuları bulmak istiyoruz

Kartal’da spora ve sporcuya öncelik verdiklerini, yapılacak çalışmaları buna göre hedeflediklerini belirten Başkan Yüksel, “Kartal Belediyesi'nde Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğümüzün yanı sıra ayrıca Kartal Belediyespor Kulübümüz var. Biz Kartal Belediyespor olarak Umut Bey’le diyoruz ki; -Bizim ödevimiz Kartal ve Kartal'daki sporcuları bulmak. Biz şampiyon olmak istemiyoruz. Bizim amacımız Kartal'ın gençlerine, çocuklarına, güzel kardeşlerimize nasıl katkı yaparız? Bu noktada hem erkek, hem kadın sporcularımız bizim için kıymetli. Kadın voleybol takımımız var, güreşçilerimiz var, satranç takımımız var. Ama bu noktada Kartal'daki kulüplerimizin katkısı ve düşünceleriyle belki başka birimleri de genişletebiliriz. Biz bu anlamda Kartal'daki amatör kulüplerimizin de görüşlerini alarak bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

Tesisleşme atılımımız devam edecek

Genç kuşağın özellikle sporla iç içe olması adına Kartal’daki spor tesisi atılımlarının devam edeceğini ifade eden Başkan Yüksel, Kartal’ın su sporlarının merkezi konuma geldiğine dikkat çekti. Belediye tarafından hizmete açılan Dragos Su Sporları Merkezi’nin hem amatör hem de profesyonel sporcuların su sporunu yaptığı bir merkez olduğunu belirtti.

Başkan Gökhan Yüksel ilçe genelinde spor odaklı tesisleşme çalışmalarıyla ilgili olarak, “Atalar Mahallesi’nde bir toprak sahamız vardı, orayı bir spor kompleksine çevirdik. Onun dışında Karlıktepe Mahallesi'nde bir spor parkı yapacağız. İçerisinde basketbol ve tenis alanları da olacak. Her parkımızın içinde yürüyüş alanı var. Bir kapalı spor salonumuz olacak, jimnastikle ilgilenen sporcularımız için. Kapalı spor salonlarımız spor yapacak her sporcu için açık olacak. Tesisleşme atılımına devam edeceğiz." dedi.

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