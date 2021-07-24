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Başkan Gökhan Yüksel; “ Lozan, Cumhuriyetimizin Kuruluş Belgesidir”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak "Lozan, Cumhuriyetimizin Kuruluş belgesidir ”dedi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:01
Başkan Gökhan Yüksel; “ Lozan, Cumhuriyetimizin Kuruluş Belgesidir”
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 98 yıl dönemi münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yüksel mesajında; “Yaşadığımız toprakları “vatan” yapmak için mücadele etmiş başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın ölümsüz kahramanı eski Başbakan ve Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve başkanlığındaki heyet ile Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Komşularım,

“Lozan Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist güçlerin boyunduruğu altına girmeyi reddeden bir Ulus’un kendi kaderini belirlemek için gerçekleştirmiş olduğu Kurtuluş Savaşı mücadelesinin siyasi ve diplomatik başarısını uluslararası alanda tescil edilmesidir.

Geleceği, Mondros ve Sevr anlaşmaları ile zincire vurulmuş bir milletin “Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakterimdir” iradesine sahip bir önderin Samsun’da yaktığı meşaleye ateş olmaya karar vermesi ve kendisine bağlanan zincirleri kırmayı başarması ” Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti” ile taçlandırılan, milletimizin; inanç, cesaret, azim ve fedakârlıklarla elde ettiği Zaferi’nin uluslararası arenada hukuki anlamda tescil edilmesidir.

Büyük Kurtuluş Mücadelemizde ki askeri zaferlerin ardından uluslararası arenada alınan ülkemizi bağımsız ve egemen bir devlet olarak kabul edilmesini sağlayan Lozan Antlaşması’nın 98. yılında üzerinde yaşadığımız toprakları “vatan” yapmak için fedakarca mücadele etmiş başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın ölümsüz kahramanı eski Başbakan ve Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve başkanlığındaki heyet ile ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.” dedi

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