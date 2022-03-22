Başkan Gökhan Yüksel Kartallı Çocukların Nevruz Coşkusuna Ortak Oldu

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 2022 Yılı Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası Nevruz Kutlamaları programına; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Belediye Başkan Yardımcıları, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Programda ilk olarak Nevruz’un simgesi olan örs üzerinde demir dövme gerçekleştirildi. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve 100. Yıl Ali Rıza Efendi Ortaokulu Müdürü tarafından yapılan demir dövme töreni, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Demir dövme töreninin ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. 100. Yıl Ali Rıza Efendi Ortaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen; halk oyunları, jimnastik ve dans gösterileri ile müzik ve şiir dinletileri beğeniyle izlendi. Geçmişten günümüze Türk Devletlerinin bayrakları ve kıyafetleriyle sahne alan öğrenciler, katılımcılara keyifli bir görsel şölen yaşattı.

Kutlamalar kapsamında yumurta tokuşturma, ateş üzerinden atlama geleneklerinin de yaşatıldığı programda protokol üyeleri de öğrencilere eşlik ederek Nevruz heyecanını paylaştı.