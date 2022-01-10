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Başkan Gökhan Yüksel: “Kartal’ın yarım asırlık kronik sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz”

Kartal’da, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinlemek, çözüm üretmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı’nın 145’incisi yapıldı. 13 yıldır aralıksız olarak her ayın ilk cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunlarının çözüme kavuşması için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 10:01
Başkan Gökhan Yüksel: “Kartal’ın yarım asırlık kronik sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz”
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Kartal Belediyesi Sosyal Tesisi Gezegen Jüpiter’de gerçekleştirilen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve ilçenin mahalle muhtarları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, muhtarlar toplantısının kent yönetiminde katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, Kartal’ın yarım asırlık kronik sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

“Sorunları halının altına süpürmüyor, çözüm için mücadele ediyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yılın ilk toplantısında yaptığı konuşmada muhtarların kent yönetimindeki rolünün önemine vurgu yaparak; “Katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan muhtarlar toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımızın kent yönetimindeki rolü bizler için çok önemli. Sorunlarını ve taleplerini dinliyor, en hızlı şekilde çözüm buluyoruz. Kartal’ın geçmiş yarım asırda kronikleşen sorunları var. Bu sorunları halının altına süpürmüyoruz. En önemlisi, çözüm için tüm gayretimizle mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Çavuşoğlu Mahallemizde yıkımı başlayan metruk binaların durumu da bunlardan biriydi. Kartal’ın 50 yıldır kanayan yarasıydı. Altyapı sorunumuz yine geçmiş 30 yılın en büyük sorunlarından biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber bu konuda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Hep beraber bu gayretli çalışmaların neticesini alıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından, toplantıya katılan muhtarlar söz alarak, mahalleleri ile ilgili sorun ve isteklerini anlattı. Muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, sorun ve isteklerin çözümü için en kısa zamanda harekete geçirileceğini sözlerine ekledi.

 

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