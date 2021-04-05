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Başkan Gökhan Yüksel Kartal’ın Muhtarları ile Bir Araya Geldi

Kartal Belediyesi tarafından 12 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın 138’incisi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:52
Başkan Gökhan Yüksel Kartal’ın Muhtarları ile Bir Araya Geldi
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Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda pandemi önlemleri alınarak düzenlenen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Muhtarlar Toplantısı’nın 2021 yılı Nisan ayı oturumunda görevde 2. yılı geride bıraktıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başta Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi olmak üzere pek çok olumsuzluğa karşın Kartal’da önemli hizmetler ve projeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Covid-19 salgınında yeni bir dalga ile karşı karşıya olduklarını ve adım adım tüm zorlukları aşmaya çalıştıklarını söyledi. 3. Pik dalgasının yaşandığını belirten Başkan Yüksel, önlemler nedeniyle zorluklar olsa da hizmeti aksatmadıklarını söyledi. Havaların ısınmasıyla rutin yapılması gereken pek çok hizmet ile ilgili planlamaların yapıldığını aktaran Başkan Gökhan Yüksel, yaz dönemi gelmeden alınması gereken önlemlerle ilgili de çalıştıklarını söyledi.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından Kartal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini iletti. Toplantıda muhtarlar adına son sözü alan Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Coşar, kısa bir konuşma yaparak İçişleri Bakanlığı tarafından yerel yönetimlerle ilgili çalışma yapıldığını ve bu çerçevede yapılan toplantıya davet edildiğini söyledi. Türkiye’den farklı belediyeler ile muhtarların yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda Kartal Belediyesi ile muhtarların ilişkilerini anlattığını ve her ay toplantı yaptıklarını söylediğini belirten Coşar, bu konunun büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Kartal Belediyesi’nin muhtarlara verdiği değerin ve başta maske olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamasını ve hizmetler konusunda işbirliğinin takdir gördüğünü ve örnek olarak not edildiğini kaydeden Coşar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Yüksel, en önemli gündem maddesinin Covid-19 salgını olduğunu kaydederek salgın ile mücadelede her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Muhtarları paydaş olarak ve belediyeciliği siyaset üstü gördüklerini kaydeden Yüksel, devlet adamı anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Ramazanın gelmesiyle yardım kolileri dağıtacaklarını ve bu konuda muhtarlar ile birlikte hareket etmek istediklerini kaydeden Başkan Yüksel, kötü niyetli kişilerin bu şekilde engellenebileceğini söyledi. Pandeminin pek çok alanda işlerini zorlaştırdığını belirten ve Atalar Spor Merkezi gibi biten projelerin açılışının yapılarak tam olarak hizmete alınamadığını söyleyen Başkan Yüksel, normalleşmenin başlaması ile herkesin bu tesislerden eşit oranda faydalanacağını ve oralarda sorumlu çalışanlar olacağını söyledi. İBB’nin halen biri Yunus Mahallesi’nde diğeri de Hürriyet Mahallesi’nde olmak üzere iki kreş inşa ettiğini belirten Başkan Yüksel, iki kreşin de yaza kadar açılacağının müjdesini verdi.

Kaynak: İstanbul TimesHaber Ajansı (İTHA)

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