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Başkan Gökhan Yüksel Kartal Gözlemevi'nde Çocuklarla İftar Açtı

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yel Değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Kartal Gözlemevi’nde bulunan çocuklar için bir iftar yemeği organize etti. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iftar yemeğinin ardından verilen Ramazan eğlencesini de çocuklarla birlikte takip etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2022 Salı 09:57
Başkan Gökhan Yüksel Kartal Gözlemevi'nde Çocuklarla İftar Açtı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi’nin verdiği iftara; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Jandarma Tedarik Merkezi Komutanı Kıdemli Albay Yusuf İşler, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

 

Çocuklarla sohbet ederek iftarını onlarla birlikte açan Başkan Gökhan Yüksel, iftar yemeğinin ardından Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ve içinde; Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, semazen gösterileri, orta oyunu gösterileri, tiyatro oyunları, meddah, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunları gibi etkinliklerin yer aldığı Ramazan eğlencesini çocuklarla birlikte izledi.

 

“Çocuklar Bizim Geleceğimiz”

 

Kartal Gözlemevi'ndeki iftarla ilgili konuşan Başkan Yüksel, "Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla iftar sofrasında çocuklarımızla bir araya geldik. Onlar bizim geleceğimiz. Bizler, Kartal'da yaşayan tüm çocukların daha iyi koşullarda yetişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz.

 

Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki çocuk gelişim merkezleri, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi, kütüphaneler, spor olanakları ve eğitim bursları gibi proje ve hizmetlerle çocuklarımızın yüzünü güldüren çabaları göstermeye devam edeceğiz." dedi.

 Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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