Başkan Gökhan Yüksel Kartal Gözlemevi'nde Çocuklarla İftar Açtı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi’nin verdiği iftara; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Jandarma Tedarik Merkezi Komutanı Kıdemli Albay Yusuf İşler, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

Çocuklarla sohbet ederek iftarını onlarla birlikte açan Başkan Gökhan Yüksel, iftar yemeğinin ardından Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ve içinde; Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, semazen gösterileri, orta oyunu gösterileri, tiyatro oyunları, meddah, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunları gibi etkinliklerin yer aldığı Ramazan eğlencesini çocuklarla birlikte izledi.

“Çocuklar Bizim Geleceğimiz”

Kartal Gözlemevi'ndeki iftarla ilgili konuşan Başkan Yüksel, "Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla iftar sofrasında çocuklarımızla bir araya geldik. Onlar bizim geleceğimiz. Bizler, Kartal'da yaşayan tüm çocukların daha iyi koşullarda yetişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki çocuk gelişim merkezleri, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi, kütüphaneler, spor olanakları ve eğitim bursları gibi proje ve hizmetlerle çocuklarımızın yüzünü güldüren çabaları göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)