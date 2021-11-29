Başkan Gökhan Yüksel, İYİ Parti’nin Düzenlediği ‘Erzincan Türküleri’ Konserine Katıldı

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oğul Aktuna, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde, sevilen şarkıcı Özcan Türe, Erzincan türkülerini seslendirerek izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

Türkülerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizler için önemli

Konserde konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kartal’da böyle bir konser düzenlemekten dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederek; “Bugün, sizlerle Kartal’da buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkülerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizler için çok önemli. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Özcan Türe’ye teşekkür plaketi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konseri düzenleyen tüm İYİ Partililere teşekkür ederek; “Güzel sesiyle bizlere nefes olan Özcan Türe’ye ve konseri düzenleyen İYİ Partililere sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sanatçı Özcan Türe’ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)