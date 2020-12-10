Başkan Gökhan Yüksel, İBB'nin Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı

İstanbul’da artan koronavirüs vaka sayısının nasıl azaltılabileceğinin ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, diğer ilçe belediye başkanları, başkanları gelemeyen belediyeleri temsilen başkan yardımcıları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

3 Haftalık Kapanma Önerisi

Salgında gelinen son durumla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün, şu saate kadar 437 defnimiz var; 204’ü salgın hastalıktan. Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz; bu hiç düşmedi. Kısıtlamalarda üçüncü haftaya girdik. Bir miktar esneme oluyor; ama rakamlarda aşağı düşüş yok" dedi.

İBB Bilim Danışma Kurulu’nun koronavirüsle etkin mücadele kapsamında 3 haftalık bir “tam kapanma” tavsiyesi olduğunu aktaran İmamoğlu, "Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz; ama devletimizin, tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Pandemi sürecinde, İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan ulaşımın da sahada konuşulan bir konu olduğunu aktaran İmamoğlu, İETT otobüsleri ve metrobüs araçlarının tam kapasite ile hizmet verdiğini söyledi.

"Maske, Mesafe ve Hijyen Kurallarından Taviz Vermeyelim"

Başkan Gökhan Yüksel ise toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği ilçe belediye başkanları toplantısında Covid-19 tedbirlerini değerlendirdik. Salgınla etkin mücadele edebilmemiz adına maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemeliyiz." dedi.