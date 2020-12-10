banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
6. Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Son Dakika
6. Âlemlere Rahmet Kısa Film...
Yeşilay “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” diyor
Son Dakika
Yeşilay “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı”...
Başkan Arısoy Dijital olarak Belediye'yi yönetiyor
Son Dakika
Başkan Arısoy Dijital olarak Belediye'yi...
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA : ‘Çetelerin, mafyanın ve 28 Şubatçıların gemisindesiniz‘
Son Dakika
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA :...

Başkan Gökhan Yüksel, İBB'nin Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda ilçe belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ve İstanbul'da koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıya katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Aralık 2020 Perşembe 11:19
Başkan Gökhan Yüksel, İBB'nin Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı
banner171

İstanbul’da artan koronavirüs vaka sayısının nasıl azaltılabileceğinin ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, diğer ilçe belediye başkanları, başkanları gelemeyen belediyeleri temsilen başkan yardımcıları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

3 Haftalık Kapanma Önerisi

Salgında gelinen son durumla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün, şu saate kadar 437 defnimiz var; 204’ü salgın hastalıktan. Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz; bu hiç düşmedi. Kısıtlamalarda üçüncü haftaya girdik. Bir miktar esneme oluyor; ama rakamlarda aşağı düşüş yok" dedi.

İBB Bilim Danışma Kurulu’nun koronavirüsle etkin mücadele kapsamında 3 haftalık bir “tam kapanma” tavsiyesi olduğunu aktaran İmamoğlu, "Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz; ama devletimizin, tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Pandemi sürecinde, İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan ulaşımın da sahada konuşulan bir konu olduğunu aktaran İmamoğlu, İETT otobüsleri ve metrobüs araçlarının tam kapasite ile hizmet verdiğini söyledi.

"Maske, Mesafe ve Hijyen Kurallarından Taviz Vermeyelim"

Başkan Gökhan Yüksel ise toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği ilçe belediye başkanları toplantısında Covid-19 tedbirlerini değerlendirdik. Salgınla etkin mücadele edebilmemiz adına maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemeliyiz." dedi.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel, 500 Günlük Yolculuğunu Yerel Basın ile Paylaştı
Başkan Gökhan Yüksel, 500 Günlük Yolculuğunu Yerel Basın ile Paylaştı
“Yeşil Odaklı Belediyecilik” Anlayışı İle Kartal’da Yeşil Alan Sayısı Artıyor
“Yeşil Odaklı Belediyecilik” Anlayışı İle Kartal’da Yeşil Alan Sayısı Artıyor
Başkan Gökhan Yüksel Meslek Odalarının Başkanları İle Bir Araya Geldi
Başkan Gökhan Yüksel Meslek Odalarının Başkanları İle Bir Araya Geldi
Kartallı Çocuklara Trafik Eğitim Parkı
Kartallı Çocuklara Trafik Eğitim Parkı
Tamamlanan Spor Tesisi Atalar’a Yeni Soluk Getirdi
Tamamlanan Spor Tesisi Atalar’a Yeni Soluk Getirdi

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169