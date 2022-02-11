Başkan Gökhan Yüksel, Hızır Orucunu Vatandaşlarla Birlikte Açtı

“Tutulan Oruçlar İyiliğe ve Güzelliğe Vesile Olsun”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tutulan oruçların iyiliğe ve güzelliğe vesile olmasını dileyerek; “Zorda olan, darda olan insanların imdadına yetişen iyilikler çoğalsın istiyoruz. Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz. İnsanlar bu zor günlerden geçerken, onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onların sorunlarını çözebilecek bütün iyilikler onları bulsun istiyoruz.

“Elinden Gelen Gayreti Gösteren Cemevi’nin Yanındayız”

Tutulan tüm oruçların hak katında kabul olmasını diliyor, iyiliğe ve güzelliğe vesile olmasını temenni ediyoruz. Kartal Cemevi, hem ibadeti hem eğitimi ve diğer tüm hizmetleri ile elinden gelen gayreti yapıyor, biz de yerel yönetimler olarak onların yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin devamında, Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindekiler okunan dualara katılarak orucunu açtı. Öte yandan, Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi’ndeki vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, uzun süre sohbet etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)