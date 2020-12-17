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Başkan Gökhan Yüksel Dernek Yöneticileri İle Bir Araya Geldi, 500 Günlük Yolculuğunu Paylaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri ile Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Yüksel, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen çalışmaları ve planlanan projeleri ‘Kartal'da 500 Günlük Yolculuk’ adını taşıyan bir sunumla Kültür Kardeşliği Platformu’na bağlı derneklerle paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 14:07
Başkan Gökhan Yüksel Dernek Yöneticileri İle Bir Araya Geldi, 500 Günlük Yolculuğunu Paylaştı
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Dernek başkanlarının yoğun ilgi gösterdiği ve pandemi önlemlerine uyularak gerçekleştirilen toplantıda, sözlerine katılımları için dernek başkanlarına teşekkür ederek başlayan Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının devamında Kartal'da gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

3 Yeni Gençlik Merkezi Müjdesi

Yalı-Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi için çalışmaların başladığını aktaran Başkan Gökhan Yüksel, Yalı, Yunus ve Topselvi'nin idari olarak, etüt merkezleri, kütüphane ve taziye evi gibi ihtiyaçlarını karşılayacak tesisin inşa edilmesiyle 3 mahallenin de 40 yıllık kültür merkezi ve sosyal aktivite alanı ihtiyacının giderileceğine vurgu yaptı.

Konuşmasının devamında gençlere yönelik projelerini anlatan Başkan Yüksel, Atalar, Yakacık Çarşı ve Yakacık Yeni Mahallesi Gençlik Merkezleri için çalışmaların başladığını ve 3 yeni gençlik merkezinin en kısa sürede Kartallı gençlerin kullanımına sunulacağını söyledi. Yalı Mahallesi’nde yeni bir kreş ve 1000 metrekarelik alanı olan bir trafik eğitim parkını hizmete açtıklarını belirten Başkan Yüksel, böylelikle 4-12 yaş çocuklara trafik eğitimi verebileceklerini kaydetti.

4 Caddede Kentsel Dönüşüm Süreci Başlatıldı

Aşevi ve Gıda Bankası Projesinin temel kazı çalışmalarını başlattıklarını da ifade eden Başkan Yüksel, projenin tamamlanmasıyla beraber ilçede sıcak yemeğe ihtiyaç duyanların ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Eski Stat Meydanı Parkı ile ilgili son durum hakkında bilgi veren Başkan Yüksel, iki katlı otoparkı olan, yeşilin hâkimiyetinde, kapalı pazar alanı olan bir meydan için çalışmaların ise devam ettiğini ifade etti.

Altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarından da bahseden Başkan Gökhan Yüksel, Hürriyet Caddesi, Hamam Sokak, Ankara Caddesi ve Rıhtım Caddesi’nin İBB Kentsel Tasarım Ofisi ve Kartal Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ortak çalışması ile yenileneceğini kaydetti.

Kartal Prestij Kazanıyor

Son olarak Kartal'da uzun yıllardır büyük şikâyet konusu olan sel ve su baskını sorunlarını İBB ile gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile çözüme kavuşturduklarını belirten Kartal Belediye Başkanı, Neyzen Tevfik Meydanı ile Spor Caddesi'nin tamamen yenileneceğini ve Kartal’ın Prestij Caddesi’ne kavuşacağını söyledi.

 

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