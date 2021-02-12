Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Şehidin Ailesine Ziyaret

Ziyarette tüm halkın şehitlere minnettar olduğunu söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, “Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Devletimizin ve milletimizin huzuru için gözlerini dahi kırpmadan şehit olan kahramanlarımızın hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Kartal Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.