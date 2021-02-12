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Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Şehidin Ailesine Ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde 11 Şubat 2018'de terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın ailesini, 3. yıl dönümünde Kartal'daki evlerinde ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 09:29
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Şehidin Ailesine Ziyaret
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Ziyarette tüm halkın şehitlere minnettar olduğunu söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, “Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Devletimizin ve milletimizin huzuru için gözlerini dahi kırpmadan şehit olan kahramanlarımızın hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Kartal Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

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