Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Esnafa Yeni Yıl Ziyareti

Dükkânları tek tek ziyaret ederek esnafın yeni yılını kutlayan Başkan Gökhan Yüksel ve CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, 2021 yılı ile alakalı iyi dilek ve temennilerini ileterek kendileri ile bir süre sohbet etti.

Belediye ile ilgili beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık komşuları ile bir araya geldiklerini ve ziyaretlere devam edeceklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Pandemi sürecinde yaşadığınız zorlukları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bu zor günleri, dayanışma içinde atlatacağız. Bu yüzden tüm ekip arkadaşlarımız ile beraber ziyaretlerimize devam ediyoruz. Komşu İletişim Merkezimiz, 444 4 578 numaralı hattan sizlerin, sorun, istek ve taleplerinizi, süreci kısaltarak karşılayabilmek amacı ile 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca mahallelerimize giderek, talep ve şikâyeti yerinde kayıt altına alan gezici ekiplerimiz ile de her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Yeni yılda da siz değerli komşularımızın beklentilerini merkeze alarak Kartalımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umut ediyorum ki 2021 senesi, her şeyden önce ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, bereket ve huzur getirir, hepinize iyi seneler diliyorum.”