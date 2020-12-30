banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni Tramvay
Son Dakika
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni...
Op.Dr Urlu : Daha İyi Bir 2021 Yılı Diliyorum
Son Dakika
Op.Dr Urlu : Daha İyi...
Franchise Markası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli...
Son Dakika
Franchise Markası Alırken Nelere Dikkat...
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Üyelerinin Yanında
Son Dakika
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi...

Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Esnafa Yeni Yıl Ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği programa katılarak, İlçe Başkanı Efendi Argunşah ile birlikte yeni yıl öncesi Kartallı esnafı ziyaret ederek hem yeni yıl dileklerini iletti hem de ilçede yapılan çalışmalarla ile alakalı vatandaşların görüşlerini dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 12:32
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Esnafa Yeni Yıl Ziyareti
banner171

Dükkânları tek tek ziyaret ederek esnafın yeni yılını kutlayan Başkan Gökhan Yüksel ve CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, 2021 yılı ile alakalı iyi dilek ve temennilerini ileterek kendileri ile bir süre sohbet etti.

Belediye ile ilgili beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık komşuları ile bir araya geldiklerini ve ziyaretlere devam edeceklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Pandemi sürecinde yaşadığınız zorlukları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bu zor günleri, dayanışma içinde atlatacağız. Bu yüzden tüm ekip arkadaşlarımız ile beraber ziyaretlerimize devam ediyoruz. Komşu İletişim Merkezimiz, 444 4 578 numaralı hattan sizlerin, sorun, istek ve taleplerinizi, süreci kısaltarak karşılayabilmek amacı ile 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca mahallelerimize giderek, talep ve şikâyeti yerinde kayıt altına alan gezici ekiplerimiz ile de her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Yeni yılda da siz değerli komşularımızın beklentilerini merkeze alarak Kartalımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umut ediyorum ki 2021 senesi, her şeyden önce ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, bereket ve huzur getirir, hepinize iyi seneler diliyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB’den Kartal’daki Proje Alanlarına Ziyaret
İBB’den Kartal’daki Proje Alanlarına Ziyaret
Kartal Belediyesi’nden Online Halk Oyunları Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Online Halk Oyunları Eğitimi
Kartal' da, 11 Milyon Metrekare Kapalı Alan Dezenfekte Edildi
Kartal' da, 11 Milyon Metrekare Kapalı Alan Dezenfekte Edildi
Başkan Gökhan Yüksel 2020 Yılının En’lerinden Oldu
Başkan Gökhan Yüksel 2020 Yılının En’lerinden Oldu
Kartal Yepyeni Bir Parka Daha Kavuşuyor
Kartal Yepyeni Bir Parka Daha Kavuşuyor

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169