Başkan Gökhan Yüksel, CHP’nin Belediye Başkanları Çalıştayı’na Katıldı

Çalıştayın gündem konuları arasında, kış döneminde yurttaşların ekonomik yükünü hafifletecek önlemler, seçim çalışmalarında sahanın nasıl kullanılması gerektiği ve sürdürülebilir bütçe hedefi yer aldı. Ayrıca başkanların işbirliği halinde yapabilecekleri projeler değerlendirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

"Belediye Başkanlarımız Tarih Yazıyor"

Çalıştaya başkanlık eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının bütün engellemelere rağmen, tarih yazdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açılış konuşmasında, Anadolu'nun göbeğinde tarihinin acılarına, sevinçlerine bir anlamda ortak olan bir kentte bulunduklarını belirtti.

Anadolu'nun içerisinin boşaldığını ısrarla dile getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, fabrikaların kapandığını, çiftçilerin üretemez halde olduğunu, köylünün toprağına, arazisine, hayvanına küstüğünü aktardı. Kılıçdaroğlu, çiftçinin ve beslediği hayvanının aç olduğunu söyleyerek, "Böyle bir ortam varken her birimizin oturup düşünmesi lazım." dedi.

Konuşmasının devamında CHP’li belediye başkanlarının tüm engellemelere rağmen tarih yazdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "İktidar, belediye başkanlarımızı ayrı bir yere koyuyor, ayrı bir yere derken sizi düşman gibi görüyor. 'Nasıl bunları engellerim' diyor. Bunlar nasıl vatandaşa hizmet edemez hale getirilebilir, bunun arayışı içinde. Ama sizler sağ olun, bütün belediye başkanı arkadaşlarım, bütün engelleri aşarak halka hizmet ediyorsunuz, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Daha önce söylemiştim, bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda olağanüstü çaba harcayan belediye başkanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerel yönetimlerde bir tarih yazıyorlar, tarihimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Genel Başkan’ın açılış konuşmasının ardından CHP’li belediye başkanları, çalıştayın ilk gününde Sivas merkez ve ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaparak Sivaslı vatandaşlara projelerini anlattı. İkinci gün ise akşam saatlerine kadar süren çalıştay kapsamında belediye başkanlarının görüş ve önerileri dinlendi. Çalıştayın sona ermesinin ardından ise sonuç bildirgesi yayınlandı.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. Kuruluşunun 100. yılına giden Türkiye Cumhuriyeti'nin, siyasi iktidarın sorumlu olduğu ağır bir siyasi ve ekonomik buhrandan geçtiğini söyleyen Seyit Torun, ülkede sosyal yardım olmadan ayakta duramayan vatandaşların sayısının en yüksek seviyelere çıktığını belirterek iktidarın krizleri çözmek yerine bunlardan faydalandığını söyledi.

"Sosyal Belediyecilik Anlayışımızı Daha Da İleriye Taşıyacağız"

Çalıştay ile ilgili bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel ise şunları dile getirdi, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, belediye başkanlarımızla Sivas'ta bir araya geldik. Çalıştayda, gerçekleştireceğimiz projeler hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızı daha da ileriye taşıyacak ve ülkemize hak ettiği en iyi hizmeti verebilmek adına durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )