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Başkan Gökhan Yüksel, CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Gaziantep’te düzenlenen ve 3 gün süren çalıştaya yaklaşık 250’ye yakın CHP’li belediye başkanı katıldı.  Türkiye genelinde 11'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere il, ilçe ve beldelerden toplamda 250’ye yakın CHP'li belediye başkanının hazır bulunduğu ‘Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan Başkan Gökhan Yüksel,  sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini ve çalışmaların durmaksızın yürütüleceğini ifade etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 09:36
Başkan Gökhan Yüksel, CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı
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Kılıçdaroğlu'ndan sosyal devlet vurgusu
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin ÇetinerSosyal devletin önemine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelir dağılımının dengeli olması gerektiğini söyledi. İktidara geldiklerinde her ailenin asgari bir gelirinin olacağına, fakire fukaraya yardım ederken insan onurunu koruyacaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, bunu da "Aile Destekleri Sigortası" ile yapacaklarını anlattı. İktidara geldiklerinde ekonomi alanında yapacaklarına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  "İktidarımızın ilk 6 ayında çok büyük bir değişimi Türkiye'de herkes görecek. Namuslu, ahlaklı ve insandan yana siyaset nasıl olurmuş, millete hizmet nasıl olurmuş bunları görecek." diye konuştu.

"Sosyal belediyecilik anlayışımızı her zaman daha ileriye taşıyacağız"Çalıştay ile ilgili bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, belediye başkanlarımızla Gaziantep'te bir araya geldik.İki yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri masaya yatırdığımız çalıştay’da önümüzde ki üç yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve gerçekleştireceğimiz inovatif ve ortak çalışma ve  projeler hakkında fikir alış verişinde  bulunduk..Sosyal belediyecilik anlayışımızı her zaman daha ileriye taşıyacak ve ülkemize hak ettiği en iyi hizmeti verebilmek adına durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Belediye Başkanları Çalıştayı'nın programı                                                                                          

 Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ve 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 250’ye yakın belediye başkanın katıldığı 3 gün süren çalıştayda, CHP’li belediyelerin geçmiş 2 yılı masaya yatırılarak, önümüzdeki dönemde neler yapılacağı tartışıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 21.06.2021 09:39
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