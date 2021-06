Başkan Gökhan Yüksel, CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Kılıçdaroğlu'ndan sosyal devlet vurgusu

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin ÇetinerSosyal devletin önemine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelir dağılımının dengeli olması gerektiğini söyledi. İktidara geldiklerinde her ailenin asgari bir gelirinin olacağına, fakire fukaraya yardım ederken insan onurunu koruyacaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, bunu da "Aile Destekleri Sigortası" ile yapacaklarını anlattı. İktidara geldiklerinde ekonomi alanında yapacaklarına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızın ilk 6 ayında çok büyük bir değişimi Türkiye'de herkes görecek. Namuslu, ahlaklı ve insandan yana siyaset nasıl olurmuş, millete hizmet nasıl olurmuş bunları görecek." diye konuştu.



"Sosyal belediyecilik anlayışımızı her zaman daha ileriye taşıyacağız"Çalıştay ile ilgili bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, belediye başkanlarımızla Gaziantep'te bir araya geldik.İki yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri masaya yatırdığımız çalıştay’da önümüzde ki üç yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve gerçekleştireceğimiz inovatif ve ortak çalışma ve projeler hakkında fikir alış verişinde bulunduk..Sosyal belediyecilik anlayışımızı her zaman daha ileriye taşıyacak ve ülkemize hak ettiği en iyi hizmeti verebilmek adına durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.



Belediye Başkanları Çalıştayı'nın programı

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ve 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 250’ye yakın belediye başkanın katıldığı 3 gün süren çalıştayda, CHP’li belediyelerin geçmiş 2 yılı masaya yatırılarak, önümüzdeki dönemde neler yapılacağı tartışıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)