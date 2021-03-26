Başkan Gökhan Yüksel CHP'li Belediye Başkanları Toplantısına Katıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.

İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda belediye başkanları ilçelerinde aldıkları tedbirleri, yaptıkları denetimleri ve pandemi çalışmalarını anlattı.



Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "CHP İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımlarıyla bir araya geldik. Pandemi süreci ile ilgili istişarelerde bulunarak, çalışmalarımızı ele aldık." dedi.