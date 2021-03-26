banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1378
ALTIN
445.083
DOLAR
8.0130
STERLİN
11.0012
EURO
9.4428
Pazarcı Esnafı Yeniden Selahattin Sert Dedi
Pazarcı Esnafı Yeniden Selahattin Sert...
ONUR DOLAR: İstanbul Sözleşmesi Bize Uygun Değildi…
Son Dakika
ONUR DOLAR: İstanbul Sözleşmesi Bize...
​​​​​​​BADER “Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği için değil rant amaçlı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır”
Son Dakika
​​​​​​​BADER “Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği...
Babacan'dan Erdoğan'a Bomba Soru: Merkez Bankası Başkanını Kayıp 130 Milyar Doları Sorduğu İçin Mi Görevden Aldınız ?
Son Dakika
Babacan'dan Erdoğan'a Bomba Soru: Merkez...

Başkan Gökhan Yüksel CHP'li Belediye Başkanları Toplantısına Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen ve İstanbul’un CHP'li ilçe belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıya katıldı. Toplantıda pandemi süreci ile ilgili çalışmalar değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2021 Cuma 11:59
Başkan Gökhan Yüksel CHP'li Belediye Başkanları Toplantısına Katıldı
banner171

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.

İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda belediye başkanları ilçelerinde aldıkları tedbirleri, yaptıkları denetimleri ve pandemi çalışmalarını anlattı.

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "CHP İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımlarıyla bir araya geldik. Pandemi süreci ile ilgili istişarelerde bulunarak, çalışmalarımızı ele aldık." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kreş Öğretmenlerine ‘Çocuk İstismarında Farkındalık’ Eğitimi Verildi
Kreş Öğretmenlerine ‘Çocuk İstismarında Farkındalık’ Eğitimi Verildi
Kartal’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına Anlamlı Etkinlik
Kartal’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına Anlamlı Etkinlik
18 Mart Dolayısı ile Kartal’da Çelenk Sunma Töreni Gerçekleşti
18 Mart Dolayısı ile Kartal’da Çelenk Sunma Töreni Gerçekleşti
Kartal Belediyesi’nden Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümüne Özel Etkinlikler
Kartal Belediyesi’nden Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümüne Özel Etkinlikler
Kimer Saha Ekibi 35 Binin Üzerinde Haneye Ulaştı
Kimer Saha Ekibi 35 Binin Üzerinde Haneye Ulaştı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169