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Başkan Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Toplantısına Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Ekim 2020 Pazartesi 11:30
Başkan Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Toplantısına Katıldı
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CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen ve İlçe belediyelerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantı öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Seyrantepe'deki 7 katlı yeni il binasını konuklarına gezdirdi. Ardından yapılan toplantıda Kaftancıoğlu, belediye başkanlarına çalışmalar hakkında bilgi verirken, belediye başkanları da sorumlu oldukları ilçeler ile ilgili sorunları anlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in Tablosu Ziyarete Açıldı

Toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları, Fatih Sultan Mehmet portresinin ön gösterimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılım sağladığı programda, İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınan Venedikli Ressam Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'u fetheden çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte göreceğiz. İstanbul 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da çok büyük bir kent. Yüzyıllar sonra bu portreyi İstanbul'a getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. O tablo bu toprakların hakkıdır. O tablo İstanbul'a yakışan bir tablodur." dedi.

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