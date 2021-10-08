Başkan Gökhan Yüksel Bilim Ve Robot Şenliği’ne Katıldı

Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, kurdele kesiminin ardından Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve beraberindekilerle birlikte stantları tek tek gezerek öğrencilerin yapmış olduğu robot projelerini inceledi ve projeler ile alakalı öğrencilerden bilgi aldı.

2880 Öğrenci Eğitim Alıyor

Kartal İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü, Tübitak ve Kartal Belediyesi işbirliği ile 7-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen bilim ve robot şenliğinde, 2880 öğrenci eğitim alıyor. Şenlik kapsamında 4 konferans, 4 söyleşi ve 188 deney atölyesi yer alıyor.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi'nde Tubitak 4007 Kartal Robocode Bilim ve Robot Şenliği açılış törenine katıldık. İlgili kurumlarımız ile gençlerimizi ve çocuklarımızı bilime teşvik ederek onların önünü açacak çalışmalara beraber adım atacağız. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)