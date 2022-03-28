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Başkan Gökhan Yüksel Belediye Personeli ile Sucuk-Ekmek Etkinliğinde Buluştu

Kartal Belediyesi, pandemi ve kar yağışı sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan personel için sucuk-ekmek etkinliği düzenledi. Etkinlikte personeli ile bir araya gelerek göstermiş oldukları özveri ve emekler için onlara teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, “Belediyecilik bir takım işi ve bu takımın en göz önünde olan oyuncuları saha personelimiz. Sizlerin özverisi ve çabasıyla pandemi ve kar süreçlerini başarıyla atlattık. Herkese emeği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 08:44
Başkan Gökhan Yüksel Belediye Personeli ile Sucuk-Ekmek Etkinliğinde Buluştu
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Covid-19 Pandemisi süresince adeta insanüstü bir çabayla Kartal’da ayak basmadık yer bırakmayan ve halen çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, mangal partisiyle stres attı. Rutin pandemi çalışmalarının yanında İstanbul’u esir alan kar yağışında da yoğun mesai harcayan işçiler, Başkan Gökhan Yüksel’in de katılımıyla keyifli bir öğle molası geçirdi.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün atölye binasının önünde gerçekleşen etkinliğe belediye çalışanlarının ilgisi yoğun oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, de öğle yemeği saati geldiğinde temizlik personeli ile atölye bahçesinde bir araya geldi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal Belediyesi’nin farklı birimlerinden personel de güneşli ve temiz havanın eşliğinde yapılan etkinliğin tadını çıkardı.

Çalışanlar için hazırlanan sucuk-ekmekler mangal ateşinde pişirilip meşrubat eşliğinde dağıtıldı. Ardından çay ve baklava ikramlarını alan işçiler, mesai arkadaşları ve Başkan Gökhan Yüksel ile keyifli bir gün geçirdi.

Başkan Yüksel’den Çalışanlara Teşekkür

Etkinlik esnasında personeli ile sık sık sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi, “Pandemi sürecinde ve geçtiğimiz ay yağan karda yoğun çaba harcayan siz mesai arkadaşlarımla bir arada olduğum için mutluyum. Bu tip etkinlikler beraberlik duygumuzu artırmaya vesile oluyor. Belediyecilik bir takım işi ve bu takımın en göz önünde olan oyuncuları saha personelimiz. Sizlerin özverisi ve çabasıyla kar süreçlerini başarıyla atlattık. Pandemi çalışmalarımız halen devam ediyor. Herkese emeği için teşekkür ediyorum, bu tarz etkinliklerde tekrar görüşmek üzere.” diyerek çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

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