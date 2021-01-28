Başkan Gökhan Yüksel Apartman Görevlileri ile 500 Günlük İcraatlarını Paylaştı

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve apartman görevlilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, pandemi kurallarına uyularak gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah’ın da katılım sağladığı toplantıda Başkan Gökhan Yüksel yaptığı açılış konuşmasında, “Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçemizde yaşayan her bir komşumuzun sorun, istek ve önerilerini dikkate almak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kentlerin gelişiminin, kent paydaşlarının katkılarının alınması ile mümkün olacağı anlayışından yola çıkarak bugün siz kıymetli komşularımızla bir araya geldik. Bulunduğunuz, görev yaptığınız bölgelerdeki sorunlara vakıf olmanız nedeni ile sizlerle buluşmak, sorunlarınızı, çözüm önerilerinizi ve beklentilerinizi dinlemek bizim için oldukça önemli. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu toplantılara ciddi önem veriyor. Bizler kendisinin talimatları doğrultusunda siz kıymetli apartman görevlisi komşularımıza hem hizmetlerimizi anlatacağız hem de sorunlarınızı dinleyecek, çözüm önerisi oluşturabilmek amacıyla notlarımızı alacağız.“ dedi.

“25 Yıldır Kangren Olan Alt Yapı Sorununa Çözüm Ürettik”

Konuşmasının devamında ilçede hayat verdikleri çalışmalardan bahseden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da oluşan şiddetli yağışlarda özellikle ilçe meydanındaki esnafın kâbusu olan ve kangren haline gelen altyapı sorununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile gerçekleşen ortak çalışmalarla çözüme kavuşturduklarını söyleyerek şunları kaydetti: ”İlçe meydanındaki esnafımızın en büyük sorunlarından biri alt yapıdan dolayı yaşanan sıkıntılardı. İBB ile ortak çalışmalarımızın neticesinde, bu soruna göreve gelir gelmez el attık ve 25 yıllık kâbusu, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 5 ay gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturduk. Üst yapı çalışmalarımız ile birlikte cadde ve sokaklarımız hak ettiği görünüme kavuştu.”

“Amacımız 100 Bin Haneyi Ziyaret Etmek”

“Komşularımızın, bizlere ulaşmak istediğinde herhangi bir bürokratik engele takılmamaları, belediye ve komşularımız arasında güçlü bir iletişim bağı oluşması amacıyla Komşu İletişim Merkezi Projemizi hayata geçirdik.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, “Merkezimiz, Kartallı komşularımızın istek, öneri ve şikâyetlerini aracısız olarak kayıt altına alıyor; gelen talepleri çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendirerek kısa bir süre içerisinde çözüme ulaştırıyor. 7/24 görev yapan çağrı merkezimiz her gün binlerce çağrıya cevap veriyor. Merkezimizin Elazığ ve Silivri depremlerinde, pandemi sürecinde ne kadar büyük bir rol üstlendiğini daha iyi anladık. Kartal Belediyesi ailesi olarak pandemi sürecini en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz. 6 Mart’tan beri alandayız. Komşu İletişim Merkez’imiz sadece korona virüsü salgını sürecinde yüzbinlerce çağrı aldı. Normalde günde 150-200 telefon kapasite çalışırken, salgın sürecinde günde 2 bine yakın telefon alıyoruz.

Öte yandan Kartal’daki her haneyi Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibimiz ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ziyaret etmeye başladık. Arkadaşlarımız; komşularımızın şikâyet ve taleplerini tek tek kayıt altına alıyor, kendilerine küçük bir hijyen kiti hediye ediyor. Amacımız; ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm Kartallılara en iyi şekilde hizmet ulaştırabilmek, komşularımızın beklenti ve sorunlarını yüz yüze dinlemek. Şimdiye kadar 20 binin üstünde hane ziyaret edildi. Amacımız 100 bin haneye ulaşmak.” şeklinde konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel’in gerçekleştirdiği sunumun ardından Kartallı apartman görevlileri de yaşadıkları bölgelerin sorunlarını dile getirerek, konulara ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.