Başkan Gökhan Yüksel, 500 Günlük Yolculuğunu Yerel Basın ile Paylaştı

Yerel basın temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve sosyal mesafe-hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen toplantıda sözlerine katılımları için basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan Başkan Gökhan Yüksel, “Komşularımızın beklentilerini ön planda tutarak, gelişen bir kent için Kartal’a yeni değerlerler katıyoruz.” dedi.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının satırbaşları ise şöyle;

40 Yıllık Hayal Gerçek Oldu

“Göreve geldiğimiz günden bu yana projelerimizi bir bir hayata geçirirken, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla komşularımızın, muhtarlarımızın, esnafımızın beklenti ve isteklerini ön planda tuttuk. Bu bağlamda siz değerli basın mensubu dostlarımızın da kentimiz ile ilgili düşünceleri bizim yol haritamız oldu. Geçtiğimiz günlerde Yalı-Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi için saha alanındaydım. Burada mutlulukla ifade etmek isterim ki seçim vaatlerimiz arasında bulunan projemiz için ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Hafriyat çalışmaları tamamlandıktan sonra, burada hep beraber temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Yalı, Yunus ve Topselvi'nin idari olarak, etüt merkezleri, kütüphane ve taziye evi gibi ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis inşa edeceğiz. Böylelikle 3 mahallemizin de 40 yıllık; kültür merkezi ve sosyal aktivitelerin yapılacağı proje beklentisine cevap vermiş olacağız."

3 Yeni Gençlik Merkezi

“Eğitim odaklı, gençleri ile birlikte gelişen bir kent için; Atalar, Yakacık Çarşı ve Yakacık Yeni Mahalle Gençlik Merkezleri için kolları sıvadık. 3 yeni gençlik merkezini Kartalımızın ve genç kardeşlerimizin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. “

Kartal’da Bir İlk “Aşevi ve Gıda Bankası Projesi”

“Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerle pandemiye karşı ilk günden itibaren etkin bir mücadele veriyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ederken bir yandan da Zabıta personelimizle ilçe genelinde denetimleri sürdürüyoruz. 40 binden fazla gıda yardımı gerçekleştirdik ve buna bağlı olarak da Kartal Füsun Sokak'ta ilçemiz için bir ilki gerçekleştiriyoruz. Aşevi ve Gıda Bankası Projemizin de temel kazı çalışmalarını başlattık. Kartal'da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımız için aşevi kurulacak olması önemli bir hizmet olacak. Buradan bir kez daha bizimle beraber olan Türkdoğan ailesine ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum."

Kartal Yenileniyor

“Tüm bunların yanında ülkemizin deprem gerçeğini göz ardı etmeden depreme dayanıksız yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Öte yandan Hürriyet Caddesi, Hamam Sokak, Ankara Caddesi ve Rıhtım Caddesi’nde kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu caddeler, İBB Kentsel Tasarım Ofisi ve Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü ortak çalışması ile yenilenecek.”

Eski Stad Meydanı Parkı

“İki katlı otoparkı olan, yeşilin hâkimiyetinde, kapalı pazar alanı olan bir meydan için adımlarımızı attık. Cuma pazarı bu meydanın altına taşınacak. Komşularımızın nefes alacağı bir meydan yaratabilmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.”

Kartallı Çocuklar Trafik Kurallarını Trafik Eğitim Parkı’nda Öğrenecek

“Yine seçim vaatlerimiz arasında yer alan tematik park projemiz, Yalı Mahallemizde kurduğumuz Trafik Eğitim Parkı ile tamamlanmış durumda. Toplam 1000 metrekarelik alan üzerine kurulu parkımızda 4-12 yaş aralığındaki çocuklarımıza trafik eğitimi vereceğiz. Biliyorsunuz ki kreşler konusunda öncü bir belediyeyiz, son olarak yine Yalı Mahallesi’nde tamamladığımız ancak pandemi koşulları nedeni ile resmi açılışını gerçekleştiremediğimiz Yalı Mahallesi kreşimiz de hizmet vermeye başladı.”

25 Yıldır Kangren Olan Alt Yapı Sorununa Çözüm

“Kartal’da oluşan şiddetli yağışlarda ilçe meydanındaki esnafın kâbusu olan ve kangren haline gelen altyapı sorununun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile gerçekleşen ortak çalışmalarla çözüme kavuşturduk. İlçe meydanındaki esnafımızın en büyük sorunlarından biri alt yapıdan dolayı yaşanan sıkıntılardı. İBB ile ortak çalışmalarımızın neticesinde, bu soruna göreve gelir gelmez el attık ve çözüme kavuşturduk”

Spor Caddesi, Prestij Caddesi’ne Dönüşüyor, Neyzen Tevfik Meydanı Yenileniyor

“Kartal’ın önemli bir cazibe merkezi olması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var olan parklarımızı yenilerken, yeni parklarımızı da komşularımızın hizmetine açıyoruz. Kent merkezimizi, yeşil odaklı, çevreci ve yaşanabilir bir hale getirmek için Spor Caddesi’ni tamamen yenileyerek ‘Prestij Caddesi’ oluşturacağız. Neyzen Tevfik Meydanı’nda da yenileme çalışmalarımız olacak. Bunlar için kollarımızı sıvadık.”