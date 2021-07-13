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Başkan Gökhan Yüksel; “40 Yıllık Hayali Gerçeğe Dönüştürüyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, seçim vaatleri arasında yer alan ve 3 mahallenin ortak kullanımına açılacak olan Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’nin inşaat alanında basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek projeyle ilgili gelişmeleri anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 09:16
Başkan Gökhan Yüksel; “40 Yıllık Hayali Gerçeğe Dönüştürüyoruz"
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Kültür Merkezi’nin 3 mahallenin buluşma noktası olacağını ve kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra; gençlerin, kadınların ve çocukların eğitimine de katkıda bulunacağını vurgulayan Başkan Yüksel, 8,5 metre derinliğe inen temelin etrafının diğer binalara risk oluşturmaması için 193 fore kazık ile çevrildiğini belirterek gün içinde 67 mikserin taşıdığı 600 metreküp betonun temele döküleceğini belirtti. Yaşanan bazı teknik aksaklıklara rağmen inşaatın takvime uygun ilerlediğini ve 2022 yılı tamamlanmadan kültür merkezinin biteceğini belirten Kartal Belediye Başkanı, uzaktan kumanda yardımıyla merkezin zeminini oluşturacak ilk betonu attı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi’nin kültür sanat alanında yaptığı en önemli yatırımlarından biri olan Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi inşaatında bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in daveti ile gerçekleştirilen buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Sekreteri Nalan Pehlivan, basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve bölge sakinleri katıldı.

Güvenlik İçin 193 Kazık Çakıldı

Projeyle ilgili bilgi veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 2020 Kasım ayında başlayan çalışmalarda öncelikle temel alanının etrafının 3 ayda fore kazıklarla çevrildiğini açıkladı. Zemin seviyesinden 8.5 metre derinliğe inen temel kazısının, etraftaki diğer binalara zarar vermemesi için 193 kazık yerleştirildiğini 2800 metre uzunluğunda çelik halatlarla ankaraj yapıldığını belirten Başkan Yüksel, inşaat alanından 2021 Mayıs ayına kadar toplam 7400 metreküp hafriyat çıkarıldığını söyledi.

Temele 600 Metreküp Beton Dökülecek

Temel drenaj hattı, temel altı blokaj, grobeton gibi temel altı hazırlık işlerinin tamamlandığını ve 12 Temmuz itibariyle merkezin zeminin temel betonun dökülmeye başlandığını belirten Başkan Gökhan Yüksel, gün içinde toplam 600 metreküp betonun temele döküleceğini söyledi. İlk betonu uzaktan kumanda yardımıyla temele döken Başkan Yüksel, bundan sonra bodrum perde betonlarının yapılarak 1. ve 2. bodrum katlarının yapılacağını ve 2021 yılı bitmeden merkezin kaba inşaatını bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.  Kültür Merkezi’nin 2022 yılı bitmeden hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Başkan Yüksel, merkezin bodrum katlar dâhil 8 katlı olacağını ve toplam inşaat alanın 4845 metrekare olduğunu söyledi.

Çok Fonksiyonlu Kültür Merkezi

Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’nin -2 katında fuaye alanı ve çok amaçlı salon olacağını, -1 katında yine fuaye, mini kafe mutfak ve dekor alanı olacağını kaydeden Başkan Yüksel, zemin katta ise giriş alanı, ödeme noktaları, taziye ve toplantı salonu, 1. katın tamamında ise kütüphanenin yer alacağını açıkladı. Merkezin 2. katında 11 atölye; 3 katında ise 11 derslik olacağını vurgulayan Başkan Yüksel, 4. katta ise sergi salonu ve teras kafenin yer alacağını belirtti. 

“2022’nin Sonunda Açılışını Yapmak İstiyoruz”

İnşaat alanında incelemelerde bulunarak temele beton döken Başkan Yüksel, basın mensuplarının da sorularını cevaplandırdı. “Bu proje seçim sürecine girdiğimizde en çok konuştuğum projelerden biriydi.” diyen Başkan Gökhan Yüksel konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Üç mahallemizin kültür sanat anlamında faaliyetlerin yürütülebilmesi için; çocukların, gençlerin, kadınların eğitim çalışmalarını sürdürebilmeleri için bir de komşularımızın acı günlerini paylaşabilecekleri bir ortamı sağlamak üzere taziye evi için söz vermiştik. Akabinde de mahalledeki gençlerin ve çocukların, aslında toplumun bütün kesimleri için kütüphanesiyle, eğitim alanlarıyla, tiyatro ve sinema gösterimlerinin gerçekleşeceği kültür sanat merkeziyle bir yapı ve mahalle evi inşa ediyoruz. Bu yapı üç mahallenin ihtiyacını karşılayacak. Kartalımıza, Yalı, Yunus, Topselvi Mahallelerimize hayırlı olsun. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu projeyi bitirmek üzere arkadaşlarıma talimat verdim. Bu yılın sonuna kadar kaba inşaatı bitirme noktasına gelebilirsek çok daha iyi olacak. Final olarak 2022’nin sonunda bu projemizi gerçekleştirip, açılışını yapmak istiyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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