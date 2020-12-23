banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Konutta Satış Düştü, Fiyat Arttı
Son Dakika
Konutta Satış Düştü, Fiyat Arttı
Demirtaş’tan Haber Merkezlerine Açıklama Var
Son Dakika
Demirtaş’tan Haber Merkezlerine Açıklama Var
( SMA’LI ) Çocukları yıldız kayar gibi seyretmeyelim
Son Dakika
( SMA’LI ) Çocukları yıldız...
Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi
Son Dakika
Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi

Başkan Gökhan Yüksel 2020 Yılının En’lerinden Oldu

İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı ile hem Kartal’a hem de İstanbul’a artı değer katacak projeler üreten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ORC Araştırma tarafından yapılan “2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” sıralamasında 61.4’lük yüzdelik ile ilk dörtte yerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:37
Başkan Gökhan Yüksel 2020 Yılının En’lerinden Oldu
banner171

Daha önce farklı araştırma şirketlerinin yaptığı başarı anketlerinde de ilk sıralarda yerini alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ORC Araştırma tarafından yapılan “2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” sıralamasında da başarı ivmesini korudu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları sıralamasında, birçok başarılı ilçe belediyesini geride bırakarak dördüncü̈ sırada yer aldığı araştırmada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken % 63.7 oranla birinci, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin % 62.9 oranla ikinci, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise % 62.6 oranla üçüncü sırada yer aldı.

01 - 19 Aralık 2020 tarihleri arasında 30’u büyükşehir toplam 51 ilde 42 bin 510 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada İstanbul genelinde ise ikinci sırada yer alan Başkan Gökhan Yüksel, “Ben ve mesai arkadaşlarım Kartal’ı canlandırmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla Kartal’da alt yapıdan üst yapıya kentin her mahallesinde önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemizi kültürde, sanatta, sporda adı anılan bir yer haline getirmek; hem Kartal’a hem İstanbul’a nefes olacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Kartal’ı daha umut dolu yarınlara taşımak için ben ve tüm mesai arkadaşlarım aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Yepyeni Bir Parka Daha Kavuşuyor
Kartal Yepyeni Bir Parka Daha Kavuşuyor
Kartal’da Cadde ve Meydanlar Yeni Yıl İçin Süslendi
Kartal’da Cadde ve Meydanlar Yeni Yıl İçin Süslendi
Başkan Gökhan Yüksel, TBB'nin Düzenlediği Konferansta Konuştu
Başkan Gökhan Yüksel, TBB'nin Düzenlediği Konferansta Konuştu
Başkan Gökhan Yüksel Dernek Yöneticileri İle Bir Araya Geldi, 500 Günlük Yolculuğunu Paylaştı
Başkan Gökhan Yüksel Dernek Yöneticileri İle Bir Araya Geldi, 500 Günlük Yolculuğunu Paylaştı
Komşu İletişim Merkezi Kartal’da Çalmadık Kapı Bırakmayacak
Komşu İletişim Merkezi Kartal’da Çalmadık Kapı Bırakmayacak

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169