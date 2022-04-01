Başkan Gökhan Yüksel, 1000 Günlük İcraatlarını Paylaştı

‘1000 Günlük Sunum’ adı ile gerçekleştirilen program kapsamında Kartal’da bulunan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun her kesimi ile yapılan planlama doğrultusunda bir araya gelen Başkan Yüksel, müdürlüklerin çalışmalarını anlattı.

Şeffaf belediyecilik anlayışını eksiksiz uygulayan, belediye meclislerinin oturumlarını Türkiye’de sosyal medya ve YouTube üzerinden canlı yayınlayan, yediden yetmişe her yaş grubunu ilgilendiren birçok projeyi hayata geçiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 3 yılda gerçekleştirdiği projeleri, yaptığı sunumla paylaştı.

“Göreve geldiğimiz 2019 Mart ayından bu yana, pandemi, ekonomik sorunlar ve enflasyon gibi olumsuz koşullara rağmen yoğun bir tempo ile çalışıyor, vizyon projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Gökhan Yüksel; çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelerin yanı sıra, ilçede altyapı ve üstyapı gibi kangren haline gelmiş sorunlara Kartal Belediyesi ve İBB koordinasyonu ile çözüm getirdiklerini ifade etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile komşularımızın, muhtarlarımızın, esnafımızın beklenti ve isteklerini ön planda tutarak projelerimize hayat verdik” dediği çalışmaların satır başları ise şöyle;

Kreşlerdeki Öncülüğümüzü Yenilerini Açarak Taçlandırıyoruz

Türkiye’nin en çok kreşine sahip ilçe belediyesi olarak kreşlerimizin sayısıyla beraber niteliğini de artırmayı sürdürüyoruz. İlçemizde 2 yeni kreş daha açtık. Ayrıca İBB ile Karlıktepe, Yunus ve Hürriyet Mahallesi'nde 3 yeni kreşimizi eğitime kazandırdık.

Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nde ise beslenmeden kreşte kullanılan malzemelere, her ayrıntı alerji hastası olan çocuklar için özel olarak tasarlandı. 4 adet derslik, çok amaçlı salon, oyun alanları ve yemekhanesiyle çağdaş bir kreşi daha ilçemize kazandırıyoruz.

Çocuklarımızın erken yaşta trafik eğitimi alabileceği 1.000 metrekare büyüklüğündeki Trafik Eğitim Parkı'mızı hayata geçirdik. Yalı Mahallemizde bulunan Trafik Eğitim Parkı’mızda, 4-12 yaş arası çocuklarımızın erken yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz.

Kadın Danışma Merkezi ile Kartallı Kadınlar Arasındaki Dayanışma Ağı Güçleniyor

Kadın ve çocukların ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmaları gerçekleştirmek adına belediyemiz bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduk.

Kadın Danışma Merkezimiz; kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik psikolojik, hukuki vb. alanlarda sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sosyologlar, pedagoglar ve gerektiğinde hukukçular ile danışma desteği veriyor.

Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi Çocukların Yeni Gözdesi

Kütüphanemizde çocuklarımız için eğlenceli bir bahçe, akıl oyunları alanı, okuma salonu ve satranç masaları bulunuyor. Açıldığı günden bu yana düzenlediğimiz çocuk şenlikleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan kütüphanemiz binlerce çocuğumuzu misafir ediyor. Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanemiz, bu alanda gösterdiği başarılardan dolayı Tarihi Kentler Birliği’nden ödül aldı.

Farklı branşlarda düzenlediğimiz 105 kursta, 7.019 öğrenciye eğitim verdik. Sanat Akademimiz bünyesinde, Kartal’ın en özel yeteneklerinin bir araya geldiği Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nı kurduk.

Belediyemizin Satranç Akademisi’nde toplam 1.478 öğrenci eğitim aldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim alan öğrenciler, düzenlenen 24 resmi turnuvada 86 derece elde etti. Öğrencilerimiz, İstanbul Okullar Arası Online Satranç Turnuvası’nda ise toplamda 35 derece elde etti.

Kartal’da faaliyetlerini sürdüren 75 spor kulübüne destek olmayı sürdürüyoruz. Birçok farklı branşta sağladığımız spor eğitimlerinden toplam 3.618 öğrencimiz faydalandı. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde toplam 718 saat boyunca komşularımızla açık havada ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ egzersizleri düzenledik.

Eğitim Odaklı, Gençleri ile Birlikte Gelişen Bir Kent

Kartal Akademi; çağdaş ve kaliteli eğitim anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliği ilkesini esas alarak çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor.

Mustafa Necati Eğitim Merkezimiz 5 derslik, 1 kütüphane ve alanında uzman öğretmenlerimizle lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs hizmeti vermeye başladı. TYT/AYT sınavına hazırlanan 300 öğrenci ve LGS sınavına hazırlanan 100 öğrenci ücretsiz eğitim imkânı ile buluşuyor.

400'ü aşkın öğrencimize ev sahipliği yapacak olan Mustafa Necati Kız Yurdumuzun çalışmaları ise devam ediyor. Yurdumuz; etüt salonu, yemekhane, fitness salonu, kantin, revir, mutfak, çamaşırhane ve ütü odası gibi birçok fonksiyona sahip olacak.

‘Hangar’ Projesi ile Kartal Bilim ve Teknolojinin Merkezi Olacak

Kartal'da bilim ve teknolojinin merkezi olacak 'Hangar Fabrika' projemiz ile Kartallı çocuklarımıza, gençlerimize ve teknoloji dünyasına yeni merkezimizin müjdesini verdik.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak bir protokole imza attık. Bu kapsamda geniş katılımlı ve kapsamlı 'Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi' Proje Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirerek çalışmalara resmen başladık. Robotik kodlama, yazılım geliştirme ve yapay zekâ gibi teknoloji ve bilim dünyasının birçok alanında yeni imkânlar yaratacağız.

KİMER ile 168.435 Haneye ve 2.125 Esnafımıza Ulaştık

Göreve geldiğimiz ilk günlerde ''Mahallemi Dinliyorum'' organizasyonuyla 20 mahallemizde komşularımızla buluşarak yol haritamızı hep beraber çizdik. Komşu İletişim Merkezi’mizi faaliyete geçirdiğimiz günden bu yana 400.069 çağrı gerçekleştirildi ve toplam 238.812 başvuru kayıt altına alındı. Saha Çözüm Hareketimiz ile 178 günde; 194 cadde ve 2.062 sokakta, 168.435 haneye ve 2.125 esnafımıza ulaştık.

Yeşili ile Nefes Alan Kartal

Sağlıklı havası ile nefes alan ve doğa ile uyumlu bir Kartal için yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayısını artırdık. Ilçemize 63.292 metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. 27.636 metrekare yeşil alanın bakımını yaparak yeniledik. 19 yeni park yaptık, 17 parkımızı da yeniledik.

Yakacık Çarşı Mahallesi’nde yer alan Bayram Demirkol Parkı 2. Etap projemizde yaklaşık 16.000 metrekare alanda peyzaj düzenlemesi planlıyoruz. Rekreasyon alanında piknik alanları ve yürüyüş alanları olacak.

Kartal’a İlk Aşevi ve Gıda Bankası’nı Kazandırdık

Aşevi, ihtiyaç sahibi komşularımızın günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak. Aşevimiz 635 metrekare net alandan oluşuyor. Aşevi günlük binlerce komşumuza sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip olacak.

Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi komşularımızın kuru erzak ve temel gıda ihtiyaçlarına destek olacak. Gıda Bankamız 300 metrekare net alandan oluşuyor. Ayrıca 700 metrekare büyüklüğünde bir depolama alanı da yapıyoruz.

Sporda Tesisleşme Çalışmalarımız Devam Edecek

Atalar Mahallesi'nde bulunan toprak sahayı yeniden düzenleyerek 4.500 metrekare büyüklüğünde bütüncül bir spor tesisi haline getirdik. Tesiste 1.900 metrekare büyüklüğünde spor sahası, 254 m uzunluğunda yürüyüş parkuru, 167 metrekare çocuk oyun alanı, 670 metrekare yeşil alan ve 49 metrekare alana sahip Gezegen Kafe (Merkür) yer alıyor.

Dragos Su Sporları İskelesi’nde yaklaşık 1.500 metrekarelik alanı yeniden düzenleyerek tam donanımlı bir su sporları tesisi haline getirerek komşularımızın hizmetine sunduk. Dragos Su Sporları Merkezimiz; deniz, rüzgâr ve yelken sporlarında her yaştan komşumuza ücretsiz eğitim veriyor. 785 öğrenciye kürek, 315 öğrenciye kano eğitimi verildi. 3 dönem süren yelken eğitiminde her dönem 40 Kartalı çocuğumuz yelken eğitimi aldı.

Kültür Sanat ile Yükselen Kent Anlayışı

Kartal Belediyesi olarak 1000 günde 143 konser gerçekleştirdik. Tiyatro, sinema, sergi, yarışma, fuar, festival, eğitim çalışmaları, sanat atölyeleri, panel, konferans, seminer ve söyleşiler olmak üzere toplam 833 etkinliğe imza attık. Masal Müzemizi 134.790 komşumuz ziyaret etti.

Gezegen Kafeler ile Uygun Fiyatlı Yeme İçme İmkânı Yarattık

'Gezegen Kafe' olarak 4 sosyal tesis açarak komşularımız için uygun fiyatlı yeme içme mekânları yarattık. Gençlerimizin ders çalışıp kaliteli zaman geçirebildiği, tüm komşularımızın sınırsız kablosuz internete erişebildiği ve bazı bölümleri kütüphane konseptine sahip olan sosyal tesislerimizi hizmete açtık.

Jüpiter: Mehmet Ali Büklü Tesisi

Satürn: Bayram Demirkol Tesisi

Merkür: Atalar Spor Tesisi

Neptün: Sanat Kafe

Çeyrek Asırlık Sorunlara İBB ile Ortak Çözüm

25 yıllık altyapı sorunlarımızı İBB ve İSKİ ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma sonucunda çözüme kavuşturduk. Altyapımızı 4 kat büyüttük. Yağmur suyu sistemi ile atık su sistemlerini ayrıştırdık. Kartal'dan Marmara Denizi'ne atık su dökülmüyor, sahilimiz kirlenmiyor. Soğanlık'ta altyapısı olmayan 14 sokak ve caddenin başta yağmur suyu kanalları olmak üzere altyapı çalışmalarını tamamladık.

Tüm mahallerimizde 213 cadde ve sokağımızda 95 bin ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Tüm mahallerimizde 197 cadde ve sokağımızda 1.225 adet aydınlatma direği yaptık. İlçemiz genelinde 179 adet engelli rampası yaptık. 803 adet yağmur ızgarası yaptık. 5.861 adet yağmur ızgarasının bakım ve temizliğini gerçekleştirdik.

İBB ile birlikte ilçemizdeki önemli caddelerde altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri yaparak caddelerimize prestij katıyoruz.

Neyzen Tevfik ve Şifa Hamamı Meydanları Kartal’ın Çehresini Değiştirecek

İBB ile ortak çalışmalarımız kapsamında Neyzen Tevfik Meydanı’mızı yenilemeye başladık. Yenileme projemiz tamamlandığında meydanımız birçok yeni fonksiyon kazanacak; açık otopark hizmete girecek. Toplam 5.000 metrekare meydan ve 9.543 metrekare yeşil alana sahip olacak. 1.000 metrekare etkinlik ve seyir basamakları alanı yer alacak.

Üç mahallemizin kesişim noktasında bulunan 11 dönümlük meydanımızı komşularımızın hizmetine açtık. Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’mızdan her gün binlerce komşumuz faydalanıyor. Komşuluk ve Dayanışma Meydanımız aynı zamanda birçok kültür sanat etkinliği ile mahalle etkinliklerimize de ev sahipliği yapıyor.

18.336 metrekare büyüklüğündeki yeni bir meydanı ilçemize kazandırıyoruz. Uğur Mumcu Kent Meydanı'nın 8.000 metrekaresi yeşil alan olacak. Meydan; konser alanı, pazar alanı, e-spor merkezi, çok amaçlı salonlar ve sergi alanı gibi fonksiyonlara da sahip olacak.

Yalı-Yunus Topselvi Kültür Merkezi ile 40 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor

3 mahallemizin kesişim noktasında yer alan bir kültür merkezinin yapımına devam ediyoruz. 7 kattan oluşacak kültür merkezimizde; çok amaçlı salonlar, taziye evi, kütüphane, 11 adet atölye sınıfı ve 'Kartal Akademi' için ayrılan 11 adet sınıf yer alıyor.

Pandemide Dayanışmayı Büyüttük

Gönül Çarşımız aracılığıyla 13.403 ihtiyaç sahibi komşumuza 129.257 adet ev tekstili ürünü, ev eşyası ve giyim malzemesi desteği sağladık. Yüzlerce ilkokul öğrencimize kırtasiye malzemesi, yüzlerce üniversite öğrencimize nakdi eğitim yardımında bulunduk.

Pandemi sebebiyle 2020 ve 2021 yılları hariç, Ramazan Ayı iftar ve sahur buluşmalarımızda 143.820 komşumuzla aynı sofrayı paylaştık. Muharrem Ayı kapsamında 83.900 komşumuzla iftar soframızı ve aşure ikramımızı paylaştık. 'Hoş Geldin Bebek' uygulaması ile Kartal'da yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarına destek olacak paketlerimizi komşularımıza ulaştırdık.

Komşularımızın sağlığını korumak adına ilçemizdeki kamusal alanların tümünü düzenli aralıklarla dezenfekte ettik. Şimdiye kadar 30.258.623 metrekare alanı dezenfekte ederek 2.760 litre solüsyon kullandık. Komşularımız için 238.200 adet hijyen paketi ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince 65 yaş ve üstü komşularımıza bankacılık, postacılık ve alışveriş hizmetleri alanında destek sağladık.

Can Dostlarımız İçin Yeni Veterinerlik Binası ve Hayvan Barınağı

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binamızı yeniliyoruz. Kapasitesini, imkânlarımızı ve hizmet kalitemizi iyileştirmek adına daha donanımlı bir tesis haline getiriyoruz. Kartal'da aynı yaşamı paylaştığımız tüm canlılar güvencemiz altında. Sokaktaki can dostlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de yanlarındayız.

Kartal'da can dostlarımız için sıcak bir yuva kuracağız. 45.326 metrekare alana sahip olacak hayvan barınağımızda kronik hasta, müşahede, yavrulu, yaşlı ve yasaklı hayvan bölümlerinin yanı sıra ameliyathane ile açık barınak ünitesi de bulunacak.

İşveren ile İş Arayan Komşularımız KARKAM’da Bir Arada

İş arayan komşularımızı, ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda işverenlerle buluşturan KARKAM adlı projemizi başlattık.

Nikâh Dairesine Yeni Konsept

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bulunan Nikâh Dairesi'nin bahçesini yeniden düzenledik. Bahçede evlenecek çiftlerin nikâhlarının kıyılacağı ana sahnenin yanı sıra, iki takı merasimi alanı ve nikâh fotoğraflarının çekileceği özel dekore edilmiş sahne yerleştirdik.

Muhtarlar Toplantısı ile Katılımcı Demokrasi’nin Güzel Bir Örneğini Sergiliyoruz

Katılımcı yönetim anlayışıyla yönetim sürecine katkılarını sağlamak adına muhtarlarımızla her ayın ilk haftasında toplantı düzenliyoruz. 3 yılda 24 toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlıklarımızın tadilat, bakım ve onarım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Pandemi döneminde muhtarlıklarımızın çeşitli malzeme ihtiyaçlarını karşıladık, düzenli olarak dezenfekte edilmelerini sağladık.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)