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Başkan Gökhan Yüksel, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Huzurevi Sakinlerini Unutmadı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 11:02
Başkan Gökhan Yüksel, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Huzurevi Sakinlerini Unutmadı
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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Jüpiter Kafe’de gerçekleştirilen kahvaltı programında, Başkan Gökhan Yüksel huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Etkinlikte, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinleri, sanatçı Murat Teker tarafından seslendirilen Türk Sanat Müziği eserlerine büyük bir keyifle eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

“Yılda Sadece Bir Gün Değil, Her Zaman Yanlarındayız”

Keyifle geçen buluşmanın ardından Başkan Gökhan Yüksel, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, huzurevi sakinlerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar bizim için çok önemli ve değerli. Bugün huzurevi sakinlerimiz ile eski güzel günleri konuşarak, bol bol fotoğraf çektirdik. Kartal Belediyesi olarak, yılda sadece bir gün değil her gün onların yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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