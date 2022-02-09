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Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Konseri’ ile Anıldı

Anadolu Rock Müziği’nin iki büyük ustası Barış Manço ve Cem Karaca, ölüm yıl dönümleri dolayısıyla Kartal Belediyesi'nin düzenlediği ‘Ustalara Saygı Konseri’ ile anıldı. Kartal Belediyesi 1970’li yıllarda yazdıkları şarkı sözlerini, Türk halk müziği ile rock müziğin birleşiminden oluşan soundla birleştirerek, Anadolu Rock’ını müzik dünyası ile tanıştıran Barış Manço ve Cem Karaca’yı unutmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:05
Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Konseri’ ile Anıldı
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile sokak konserleri olarak yapılması planlanan konser, olumsuz hava şartlarından dolayı Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Konsere usta sanatçıların sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Bir Döneme Damgasını Vuran Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylendi

Salona girişlerde pandemi kuralları gereği HES kodu kontrolü yapılırken; maske ve mesafe kuralları uygulandı.

Düzenlenen etkinlikte sanatçılar Onur Barış Gülhane, Burak Şen, Funda Yardım, Sercan Pamuk, Burak Ünervan, Serhat Peker, Selçuk Yalçın ve Hakan Kaya sahne aldı. İki büyük ustanın Türk Müziği’ne armağan ettiği; Dönence, Ceviz Ağacı, Islak Islak, Çok Yorgunum gibi bir döneme damgasını vuran şarkıları seslendiren sanatçılar, unutulmaz bir konsere imza attı. Konseri dinlemeye gelen 7’den 70’e Kartallı vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserlerin ardından Barış Manço ve Cem Karaca’nın hayatlarından kesitler sunan sinevizyon gösterimi yapıldı.

“Kartal’da Usta Sanatçılarımızı Anmaya Devam Edeceğiz”

Gecenin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, “Türkiye’nin yetiştirdiği iki değerli sanatçıyı hem hatırlayalım hem unutturmayalım hem de şarkılarını Kartallı komşularımızla buluşturalım istedik. Bugün değerli sanatçılarımızı da anmak adına güzel bir gece oldu. Bu güzel gece için tüm sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kartal’da değerlerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel öncülüğünde Cem Karaca ve Barış Manço gibi usta sanatçıları anmaya devam edeceğiz.” dedi.

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