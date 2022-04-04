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Avrupalı Erasmus Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi İçin Kartal’da

Kartal Belediyesi, öğrenci değişim programı olan Erasmus kapsamında, toplumun dezavantajlı grupları için, ‘Sanatsal Beceriler ve Sosyal İçermenin Geliştirmesi’ adı ile bir sosyal sorumluluk projesi geliştiren Avrupalı lise öğrencilerini, Kartal’da ağırlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 15:16
Avrupalı Erasmus Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi İçin Kartal’da
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Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi ile birlikte gerçekleştirilen projede ilk olarak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; İspanya, Türkiye, Slovakya, Polonya, Almanya ve Romanya’dan gelen lise öğrencileri ile Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Avrupalı öğrenciler, Başkan Gökhan Yüksel’e, Kartal ve Belediye Başkanlığı hakkında merak ettiklerini sordu.

“Genç Bir Kent Yaratma Hedefini Çok Önemsiyoruz”

Başkan Gökhan Yüksel, bir öğrencinin ‘Kartal için en büyük hedefiniz nedir?’ sorusuna şöyle cevap verdi; “Kartal’ın özellikle son 50 yıldır kronikleşmiş sorunları var. Öncelikli hedefimiz bu sorunlara eğilmek ve Kartal’ı gençleştirmek. Türkiye’deki metropoller içinde en genç Belediye Başkanı olma durumuna erişmiş biri olarak, ‘genç bir kent’ oluşturma hedefini çok önemsiyorum” dedi.

“Kadın Sorunlarına İlişkin Projeler Üretmeye Devam Ediyoruz”

Başkan Gökhan Yüksel, başka bir öğrencinin Türkiye ve Kartal’da kadınların sorunları ve siyasetteki temsili üzerine sorusuna ise; “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla, Avrupa’daki birçok ülkeden önce Türk kadınlar, siyasette seçme ve seçilme hakkına erişti. Bugün geldiğimiz noktada, kadınların siyasetteki ve toplumsal alandaki sorunları ortada. Biz Kartal Belediyesi olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurarak, kadın sorunlarına projeler üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tanışma toplantısının sonunda Avrupalı öğrenciler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri takdim etti. Öğrenciler, tanışma toplantısından sonra, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde panel ve oyun atölyelerinin gerçekleştirildiği etkinliğe katıldı. Avrupalı lise öğrencileri, bir hafta daha Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde etkinlik gerçekleştirmeye devam edecek.

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