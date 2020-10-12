Atık Malzemeler, Minik Ellerde Yuvaya Dönüştü

Atık malzemeleri, okullarındaki atölyelerde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarının da yardımıyla, kesme ve yapıştırma işlemlerinden geçiren minikler, daha sonra tamamladıkları ürünleri hayallerindeki renklere boyayarak çeşitli malzemelerle süsledi.

Geri dönüşüm etkinliğinde oldukça eğlenceli bir zaman geçiren çocuklara proje ile kas becerilerini geliştirmeleri için imkan sağlanırken, bir yandan da hayvan sevgisi ve geri dönüşüm malzemelerinin çöp olmadığı bilinci kazandırıldı. Miniklerin ellerinde cıvıl cıvıl renk ve desenlerle kuş yuvası, yemlik ve suluğa dönüşen plastik, ahşap ve metal atıklar tamamlandıktan sonra yine müdürlük personeli ve öğretmenlerinin yardımıyla tek tek ağaçlara yerleştirildi. Böylece atık malzemeler geri dönüşüm zincirine dahil edilirken, kuşlar da sıcak yuvalarına ve beslenmelerini sağlayacak suluk ve yemliklerine kavuşmuş oldu.

Projeye ilişkin açıklama yapan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çevreci çalışma ve projelerinin ülke genelinde büyük yankı uyandırdığını, birçok kurum ve kuruluş tarafından yapılan gerek çevreci araştırmalarda gerekse yarışmalarda söz konusu çalışmaların takdir gördüğünü belirtti. Dr. Dilek Kars, Başkan Gökhan Yüksel ile birlikte yeşil odaklı, çevreci ve yaşanabilir bir kent oluşturma amacına hizmet edecek her türlü proje, etkinlik ve çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.