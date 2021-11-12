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Ata’ya Saygı Karma Sergisi Kartallı Sanatseverler İle Buluştu

Kartal Belediyesi’nin, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamındaki, ‘Ata’ya Saygı Karma Sergisi’ Kartallı sanatseverler ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 08:53
Ata’ya Saygı Karma Sergisi Kartallı Sanatseverler İle Buluştu
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Kartal Belediyesi Hizmet Binası fuaye alanında gerçekleşen serginin açılış törenine, Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve çok sayıda Kartallı
sanatsever katıldı.
22 sanatçının 46 eseri sergide yer aldı
Küratörlüğünü ressam Zihniye İlhan’ın yaptığı 22 sanatçının 46 eserin yer aldığı sergide; yağlı, sulu boya ve
filografi ile goblen teknikleri kullanıldı.
Serginin açılış töreninde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, serginin küratörü ressam
Zihniye İlhan’a bir teşekkür plaketi takdim ederek; “Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’mızın
Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83’üncü yıl dönümünde; sevgi,
saygı ve özlemle anıyoruz. O’nun, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir”
sözünü ilke edinen Kartal Belediyesi, siz değerli sanatçılarımızla beraber kentimizi İstanbul’un kültür ve
sanat merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.
‘Ata’ya Saygı Karma Sergisi’ 14 Kasım Pazar gününe kadar Kartallı sanatseverleri ağırlamaya devam
edecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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