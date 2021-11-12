Atatürk Sevgisini Yapraklar İle Sokağa Yazdılar

Gün boyunca Kartal’ın sokaklarını temizleyen işçiler, sonbaharda dökülen çınar yapraklarını kullanarak sokağa
Atatürk’ün adını yazarak Ulu Önder’i andı.
Kordonboyu Mahallesi’nde sokakların süpürülmesi görevini yapan temizlik işçileri, sabah erken saatte
mesaiye başlarken 10 Kasım’ı ve Atatürk’ü farklı bir yöntemle anmak istedi. Sonbaharın etkisiyle dökülen
çınar yapraklarını kullanmak isteyen işçiler, Akdeniz Caddesi’ne Atatürk’e atfen ATAM ve sonu sonsuzluk
işareti olan 1938 yazdılar.
Kurumuş yapraklar ile yazılan yazılar, zaman zaman rüzgârın azizliğine uğrasa da sonunda işçilerin azmi
galip geldi ve yazı tamamlandı. İşçilerin bu gayreti çevre sakinlerinin de beğenisini kazandı.
Tarihe geçen en önemli sözlerinden biri olan ve “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz” diyen Atatürk’ün adı,
Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde yaprakların üzerinde bir süre durduktan sonra yine işçiler ve
makineler tarafından sokak süpürülerek kuru yapraklardan arındırıldı.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)