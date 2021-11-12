Atatürk Sevgisini Yapraklar İle Sokağa Yazdılar

Gün boyunca Kartal’ın sokaklarını temizleyen işçiler, sonbaharda dökülen çınar yapraklarını kullanarak sokağa

Atatürk’ün adını yazarak Ulu Önder’i andı.

Kordonboyu Mahallesi’nde sokakların süpürülmesi görevini yapan temizlik işçileri, sabah erken saatte

mesaiye başlarken 10 Kasım’ı ve Atatürk’ü farklı bir yöntemle anmak istedi. Sonbaharın etkisiyle dökülen

çınar yapraklarını kullanmak isteyen işçiler, Akdeniz Caddesi’ne Atatürk’e atfen ATAM ve sonu sonsuzluk

işareti olan 1938 yazdılar.

Kurumuş yapraklar ile yazılan yazılar, zaman zaman rüzgârın azizliğine uğrasa da sonunda işçilerin azmi

galip geldi ve yazı tamamlandı. İşçilerin bu gayreti çevre sakinlerinin de beğenisini kazandı.

Tarihe geçen en önemli sözlerinden biri olan ve “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz” diyen Atatürk’ün adı,

Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde yaprakların üzerinde bir süre durduktan sonra yine işçiler ve

makineler tarafından sokak süpürülerek kuru yapraklardan arındırıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)