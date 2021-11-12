banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,636.29
ALTIN
589.34
DOLAR
9.93
STERLİN
13.31
EURO
11.37
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

Atatürk Sevgisini Yapraklar İle Sokağa Yazdılar

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde ilginç bir etkinliğe imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:56
Atatürk Sevgisini Yapraklar İle Sokağa Yazdılar
banner171

Gün boyunca Kartal’ın sokaklarını temizleyen işçiler, sonbaharda dökülen çınar yapraklarını kullanarak sokağa
Atatürk’ün adını yazarak Ulu Önder’i andı.
Kordonboyu Mahallesi’nde sokakların süpürülmesi görevini yapan temizlik işçileri, sabah erken saatte
mesaiye başlarken 10 Kasım’ı ve Atatürk’ü farklı bir yöntemle anmak istedi. Sonbaharın etkisiyle dökülen
çınar yapraklarını kullanmak isteyen işçiler, Akdeniz Caddesi’ne Atatürk’e atfen ATAM ve sonu sonsuzluk
işareti olan 1938 yazdılar.
Kurumuş yapraklar ile yazılan yazılar, zaman zaman rüzgârın azizliğine uğrasa da sonunda işçilerin azmi
galip geldi ve yazı tamamlandı. İşçilerin bu gayreti çevre sakinlerinin de beğenisini kazandı.
Tarihe geçen en önemli sözlerinden biri olan ve “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz” diyen Atatürk’ün adı,
Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde yaprakların üzerinde bir süre durduktan sonra yine işçiler ve
makineler tarafından sokak süpürülerek kuru yapraklardan arındırıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Atatürk’ün Ekonomi Devrimlerini Anlattı
Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Atatürk’ün Ekonomi Devrimlerini Anlattı
‘SONSUZLUĞA GİDEN YOL’ BELGESEL-SÖYLEŞİSİ KARTAL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
‘SONSUZLUĞA GİDEN YOL’ BELGESEL-SÖYLEŞİSİ KARTAL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ata’ya Saygı Karma Sergisi Kartallı Sanatseverler İle Buluştu
Ata’ya Saygı Karma Sergisi Kartallı Sanatseverler İle Buluştu
‘Esaretten Özgürlüğe’ oyunu Kartallılara duygulu anlar yaşattı
‘Esaretten Özgürlüğe’ oyunu Kartallılara duygulu anlar yaşattı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ebedi̇Yete İNti̇Kal Edi̇Şi̇Ni̇N 83’üncü Yilinda Kartal’da Anildi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ebedi̇Yete İNti̇Kal Edi̇Şi̇Ni̇N 83’üncü Yilinda Kartal’da Anildi

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169