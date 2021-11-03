ATATÜRK BAHAR TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU KARTAL BELEDİYESİ OLDU

11’inci Atatürk Bahar Turnuvası’nda gülen taraf Kartal Belediyesi oldu. Antalya’da düzenlenen ve 50 yaş

grubunda 8 takımın katıldığı turnuvada, Kartal Belediyesi’nin sponsor olduğu Türkiye’m Kartal Belediye

Spor Master futbol takımı, finalde Mardinspor’u 2-0’lık skorla eleyerek kupanın sahibi oldu.

Başkan Gökhan Yüksel’den sporculara tebrik

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master oyuncularını tebrik

ederek; “Kartal Belediye Spor oyuncularımızın şampiyon olma mutluluğunu yaşıyoruz. Kartal Belediyesi

olarak kentimizde sporu ve ona gönül veren herkesi desteklemeye devam ediyoruz. Bir kez daha kupayı

bizlerle buluşturan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)