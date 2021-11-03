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ATATÜRK BAHAR TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU KARTAL BELEDİYESİ OLDU

Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master futbol takımı, 11’inci Atatürk Bahar Turnuvası’nda Mardinspor’u 2-0’lık skorla yenerek kupanın sahibi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:47
ATATÜRK BAHAR TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU KARTAL BELEDİYESİ OLDU
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11’inci Atatürk Bahar Turnuvası’nda gülen taraf Kartal Belediyesi oldu. Antalya’da düzenlenen ve 50 yaş
grubunda 8 takımın katıldığı turnuvada, Kartal Belediyesi’nin sponsor olduğu Türkiye’m Kartal Belediye
Spor Master futbol takımı, finalde Mardinspor’u 2-0’lık skorla eleyerek kupanın sahibi oldu.
Başkan Gökhan Yüksel’den sporculara tebrik
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye’m Kartal Belediye Spor Master oyuncularını tebrik
ederek; “Kartal Belediye Spor oyuncularımızın şampiyon olma mutluluğunu yaşıyoruz. Kartal Belediyesi
olarak kentimizde sporu ve ona gönül veren herkesi desteklemeye devam ediyoruz. Bir kez daha kupayı
bizlerle buluşturan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.11.2021 09:50
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