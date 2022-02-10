Arif Dağlar Vefatının 2. Yılında Kartal’daki Mezarı Başında Anıldı

Düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, AKP Meclis Üyesi Mahmut Yazıcı, merhumun kardeşi Ahmet Dağlar, yeğeni Dr. Mahmut Mert Dağlar, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Dağlar Ailesi’nin yakınları katıldı.

Anma töreni sırasında bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili Dağlar Ailesi, yakınları, sevgili kardeşi, yeğeni, dostları, siyaseten farklı kulvarlarda olsak da sevgili mevkidaşımın Kartal’a ve Kartal halkına katmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini bugün burada anıyoruz.

Kartal’a kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kendisi ile mahalleden komşu olmuş olmanın da ayrı bir duygusunu yaşıyorum. Her şey siyaset değil, her şey rekabet değil. Bu anlamda sevgili komşuma Allahtan rahmet, ailesine sabırlar ve Kartal halkına baş sağlığı diliyorum.

Yaşamı boyunca almış olduğu görevlerde, Kartal’da görev yaptığı dönemlerde burada ürettikleri, hayata geçirdikleri işlerde hizmetleri devam ettirmek adına kendisinden sonra gelen belediye başkanları olarak bizler de taş üstüne taş koymaya gayret gösteriyoruz.

Aynı heyecanı, aynı şevki kendisinin de hissettiğini söyleyebilirim. Merhum başkanımıza tekrar Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına da sabırlar diliyorum, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Arif Dağlar’ın mezarına çiçek bıraktı.

Arif Dağlar Hakkında

1 Ocak 1954’te Bayburt’ta doğan Arif Dağlar, ilkokulu aynı kentte tamamladı. Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olan Dağlar, daha sora İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi.

Dağlar, 1997-2004 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı seçilen Arif Dağlar bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde tekrar aday yapılmadı. Dağlar, ağır hastalıklarla uzun süre mücadele etti.

Kartal'da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve iki yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Dağlar için Kartal Belediyesi, merhumun Soğanlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında bir anma töreni gerçekleştirdi.

Düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, AKP Meclis Üyesi Mahmut Yazıcı, merhumun kardeşi Ahmet Dağlar, yeğeni Dr. Mahmut Mert Dağlar, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Dağlar Ailesi’nin yakınları katıldı.

Anma töreni sırasında bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili Dağlar Ailesi, yakınları, sevgili kardeşi, yeğeni, dostları, siyaseten farklı kulvarlarda olsak da sevgili mevkidaşımın Kartal’a ve Kartal halkına katmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini bugün burada anıyoruz.

Kartal’a kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kendisi ile mahalleden komşu olmuş olmanın da ayrı bir duygusunu yaşıyorum. Her şey siyaset değil, her şey rekabet değil. Bu anlamda sevgili komşuma Allahtan rahmet, ailesine sabırlar ve Kartal halkına baş sağlığı diliyorum.

Yaşamı boyunca almış olduğu görevlerde, Kartal’da görev yaptığı dönemlerde burada ürettikleri, hayata geçirdikleri işlerde hizmetleri devam ettirmek adına kendisinden sonra gelen belediye başkanları olarak bizler de taş üstüne taş koymaya gayret gösteriyoruz.

Aynı heyecanı, aynı şevki kendisinin de hissettiğini söyleyebilirim. Merhum başkanımıza tekrar Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına da sabırlar diliyorum, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Arif Dağlar’ın mezarına çiçek bıraktı.

Arif Dağlar Hakkında

1 Ocak 1954’te Bayburt’ta doğan Arif Dağlar, ilkokulu aynı kentte tamamladı. Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olan Dağlar, daha sora İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi.

Dağlar, 1997-2004 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı seçilen Arif Dağlar bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde tekrar aday yapılmadı. Dağlar, ağır hastalıklarla uzun süre mücadele etti.