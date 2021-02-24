banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni AK PARTİ İL Başkanını ve Yönetimini Zor Günler Bekliyor
Son Dakika
Yeni AK PARTİ İL Başkanını...
Kişisel Veri İhlallerine 2 Adımda Dur Deyin!
Kişisel Veri İhlallerine 2 Adımda...
Sigara Kullanmak Vücudunuzu Hastalıklara Açık Hale Getirir
Son Dakika
Sigara Kullanmak Vücudunuzu Hastalıklara Açık...
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye Bu Pazar Günü Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceksiniz Diye Sorduk …
Son Dakika
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye...

Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban'dan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı İzzet Şaban’ı makamında ağırladı. Yapılan görüşmede belediye başkanları her iki kentin ortaklaşa gerçekleştirebilecekleri projeler ve kültür sanat çalışmalarını değerlendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2021 Çarşamba 15:09
Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban'dan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
banner171

Kartal Belediyesi'nin kardeş kentlerinden Bulgaristan’ın Kırcaali kenti Ardino ilçesinin Belediye Başkanı İzzet Şaban, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ile birlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ziyaret gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah,  Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram ile Kartal Belediye Meclis Üyesi ve Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Gökhan Yüksel, Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve beraberlerindeki heyetin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 4 Nisan'da yapılacak olan Bulgaristan parlamento seçimleri hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, ardından her iki kentin ortaklaşa gerçekleştirebilecekleri projeler ve kültür sanat çalışmaları değerlendirildi. Pandemi salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirlerin de masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Gökhan Yüksel, salgın ile mücadelenin birinci gündem maddeleri olduğunu bu konuda karşılıklı diyalog ile her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda her iki belediye başkanı da birbirlerine başarı dileklerini iletti. Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Başkan Gökhan Yüksel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Gökhan Yüksel de meslektaşının ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi ve kendisine Kartal Belediyesi logosunun yer aldığı çini süslemeli seramik tabak takdim etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanat Akademisi Öğrencileri Eğitimlerine Online Olarak Devam Ediyor
Sanat Akademisi Öğrencileri Eğitimlerine Online Olarak Devam Ediyor
Yaşlıların Sosyal Yardım Ücretleri Adreslerine Teslim Ediyor
Yaşlıların Sosyal Yardım Ücretleri Adreslerine Teslim Ediyor
İBB'den Kartal Belediyesi’ne Proje Ziyareti
İBB'den Kartal Belediyesi’ne Proje Ziyareti
Kartal’ın Parkları Yenileniyor
Kartal’ın Parkları Yenileniyor
İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi’nde Açtı
İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi’nde Açtı

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169