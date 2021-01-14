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AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, pandemi tedbirlerine üst seviyede riayet edilerek, delegelerin yüksek katılımıyla şölen havasında gerçekleştirildi. Kongreye ,AK Parti genel başkan vekili Sn Numan KURTULMUŞ, genel başkan yardımcısı Nurettin CANİKLİ ,İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ve bölge milletvekilleri yoğun katılımı gözlerden kaçmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2021 Perşembe 10:50
AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
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İlçe Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek tarafından hazırlanan yeni yönetim kurulu listesinin delegelerin oyuna sunulduğu kongrede, katılım sağlayan 267 delegenin tamamının oyunu alan Ebubekir Taşyürek, AK Parti Kartal İlçe Başkanı oldu.
Yeni oluşturulan ilçe yönetiminde; Ebubekir Taşyürek'in bir vefa örneği sergileyerek, Kurucu İlçe Başkanı merhum Hasan Altuntaş'ın yeğeni Hande Eymen Altuntaş'a yer vermesi, delegeler arasında duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Fikirlerini sorduğumuz delegeler, yeni ilçe yönetim kurulu listesindeki isimlerin, Kartal'ın tamamını kapsayacak şekilde kucaklayıcı ve çalışkan bir ekip olacağı izlenimlerini ilettiler.


Başkan Ebubekir Taşyürek konuşmasında ;
Divan üyelerine, delege ve katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
İkinci teşekkürü,bayrağı teslim eden bir önceki ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine etti. Yeni dönemde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ,Kartal’ı yeniden Ak Parti Belediyeciliği ile tanıştırmak, İBB yi kazanmak, Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Başkan seçmek için ,Kartal teşkilatı olarak üzerimize düşeni fazlasını yapmak , kırgınlıkların,küskünlüklerin geride kaldığı ,BİRLİKTE KARTAL diyerek yekvücut , büyük hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Vefanın,tecrübenin,azmin ve herkesi kucaklayıcı bir anlayışın ürünü olan yeni ilçe yönetiminin, Başkan Ebubekir Taşyürek'in liderliğinde, 2023 ve 2024 seçimlerinde Kartal'da AK Parti'nin açık ara zafer kazanacağına olan inancın üst perdeden dillendirildiği kongre, yasakların başlamasından önce sona erdi.

AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, pandemi tedbirlerine üst seviyede riayet edilerek, delegelerin yüksek katılımıyla şölen havasında gerçekleştirildi.
Kongreye ,AK Parti genel başkan vekili Sn Numan KURTULMUŞ, genel başkan yardımcısı Nurettin CANİKLİ ,İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ve bölge milletvekilleri yoğun katılımı gözlerden kaçmadı.
İlçe Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek tarafından hazırlanan yeni yönetim kurulu listesinin delegelerin oyuna sunulduğu kongrede, katılım sağlayan 267 delegenin tamamının oyunu alan Ebubekir Taşyürek, AK Parti Kartal İlçe Başkanı oldu.
Yeni oluşturulan ilçe yönetiminde; Ebubekir Taşyürek'in bir vefa örneği sergileyerek, Kurucu İlçe Başkanı merhum Hasan Altuntaş'ın yeğeni Hande Eymen Altuntaş'a yer vermesi, delegeler arasında duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Fikirlerini sorduğumuz delegeler, yeni ilçe yönetim kurulu listesindeki isimlerin, Kartal'ın tamamını kapsayacak şekilde kucaklayıcı ve çalışkan bir ekip olacağı izlenimlerini ilettiler.


 

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