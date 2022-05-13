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Aile Okulu Eğitim Programı Kartal’da Başladı

Kartal Belediyesi, ilçede kadına ve aileye yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Vakfı iş birliği ile hazırlanan ‘Aile Okulu Eğitim Programı’nın ilk hafta oturumu gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2022 Cuma 11:05
Aile Okulu Eğitim Programı Kartal’da Başladı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin yedi hafta boyunca ev sahipliği yaptığı eğitim programı katılımcılar tarafından da ilgiyle takip edildi. Her hafta iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan eğitimlerde anne ve babalara aile içinde davranış ve çocuğun gelişiminde ailenin önemi gibi konular anlatılıyor.

Eğitim programının ilk hafta oturumu Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa Kartallı anne ve babalar katılım sağlarken, açılış konuşmasını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen gerçekleştirdi. Açılış haftasında eğitim dünyasının önemli isimlerinden akademisyen ve yazar Prof. Dr. Betül Çotuksöken, ‘Ailede İnsan Hakları’ konusunda Kartallı ebeveynlere eğitim verdi. Programda anne, baba ve çocuk ilişkisinde önem gösterilmesi gereken konular titizlikle anlatılıp; ailelerin soruları cevaplandı. Prof. Dr. Betül Çotuksöken insan hakları kavramının sadece toplumsal bir kavram olmayıp, aile içi ilişkilerde de önemli olduğunu vurguladı.

Eğitime konuşmacı olarak katılan Çotuksöken, Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi’nin ortak çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Eğitimin sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar da Prof. Dr. Betül Çotuksöken’e Başkan Gökhan Yüksel adına hediye takdiminde bulundu.

Eğitimlerin ikinci oturumu 26 Mayıs’ta yapılacak olup, takip eden haftalarda da perşembe günleri düzenlenerek 30 Haziran’da tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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