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‘Ahşap Yakma Sanatı Gölge Oyunları’ Sergisi, Kartallı Sanatseverler ile Buluştu !

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Temmuz ayı kültür sanat programı kapsamında, ‘Ahşap Yakma Sanatı Gölge Oyunları Sergisi’nin açılışı gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Temmuz 2021 Salı 09:29
‘Ahşap Yakma Sanatı Gölge Oyunları’ Sergisi, Kartallı Sanatseverler ile Buluştu !
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Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen serginin açılış törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sergi sahibi sanatçı Yeliz Orakoğlu ve sanatseverler katıldı. Törende, sanatçı Yeliz Orakoğlu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’a sergi alanını gezdirerek, eserler hakkında bilgi verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Başkan Yardımcısı Adem Uçar’dan, Sanatçı Orakoğlu’na Teşekkür

Başkan Yardımcısı Adem Uçar törende yaptığı konuşmada; “Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel’in, Kartal’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi yapma düşüncesi ile çıktığı yolda, siz kıymetli sanatseverleri yeni bir sergimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sanatçımız Yeliz Orakoğlu, ahşap yakma ve dağlama tekniğiyle oluşturduğu 58 eseri, bizlerle buluşturuyor. Eminim ki, eserleri inceledikçe çok seveceksiniz. Kıymetli sanatçımıza bu değerli eserleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından ise, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçı Yeliz Orakoğlu’na çiçek takdim etti.

Sanatçı Yeliz Orakoğlu’nun, ahşap yakma ve dağlama tekniğiyle oluşturduğu ve 58 eserin yer aldığı ‘Ahşap Yakma Sanatı Gölge Oyunları Sergisi’ 14 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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