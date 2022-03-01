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“Afetlerde Kartal” Sergisinin Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 28 Şubat Sivil Savunma günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle hazırladığı “Afetlerde Kartal” isimli fotoğraf sergisi, yoğun katılımla Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mart 2022 Salı 10:16
“Afetlerde Kartal” Sergisinin Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti
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Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, çeşitli arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütleri, afet gönüllüleri, sivil savuma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. 60 adet fotoğrafın yer aldığı sergi 4 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.

Van depremi, İzmir depremi, Antalya Manavgat orman yangınları ve Kastamonu sel felaketi gibi pek çok afette sivil savunma ekiplerinin yaptığı çalışmaların fotoğraflarının yer aldığı “Afetlerde Kartal” isimli sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.

Aralarında Motosikletli Arama Kurtarma Derneği, Uluslararası Arama Kurtarma Derneği, Kanyoning Türkiye Derneği, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği, Tulpars Sivil Savunma Derneği, İstanbul Oryantiring Kulübü, Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve mahalle afet gönüllülerinin de olduğu açılışa çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Serginin açılışından önce ise plaket töreni gerçekleşti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar’a plaket takdim etti. Törenin devamında afet gönüllülerine de katılım belgeleri verildi. Plaket töreninin ardından Başkan Gökhan Yüksel ve katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti.

“Tüm Ekibimi Kutluyorum”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, serginin insanı duygulandırdığını belirterek şunları kaydetti: “Hemen solumda Kastamonu Bozkurt sel felaketinden kareler var, fotoğraflara bakınca yaşanan felaketi hatırladık. Antalya’da, Muğla’da orman yangınlarının olduğu bölgelerde diğer illerdeki afetler aklımıza geldi. Bizler Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’nı afetlere karşı hazırlamaya çalışıyoruz. Ekibimizi, takımımızı büyütmeye çalışıyoruz.

Elbette AFAD var, elbette Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye daire başkanlıkları, sivil savunma müdürlükleri var; ama ilçe belediyelerinin de sorumluluk almaları gerekiyor. 2019’da bizim de canımız yanmıştı, kendi ilçemizde bir binamız çökmüştü. Arama kurtarma çalışmalarında daha fazla etki, daha fazla bilinç gerekiyordu. Sadece Kartal için değil, ülke için bu bilinç gerekli. Dolaysıyla bunlardan ders çıkartmak gerek. Elbette gönül ister ki depremler hiç olmasın; ama bir de hayatın gerçekleri var.

İzmir’deki depremi hatırlayın, oradaki Emrah Apartmanı’nın sorumluluğunda Kartal Belediyesi’nin Sivil Savunma Uzmanlığı da vardı. Soruna bir nebze olsun çözüm üretebiliyorsanız, çözümün parçası olabiliyorsanız bu mutlu ediyor. O yüzden ben tüm ekibimi kutluyorum. Kartal Belediyesi doğal afetlere karşı vatandaşların yardımına koşmaya devam edecek. Biz hazır bir şekilde gönüllü bir şekilde bu çalışmaların içinde olmaya, dayanışmayı artırmaya devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile olan koordinasyonumuzu da artırıyoruz. AFAD ile akredite olarak ayak uydurmak da çok kıymetli. Bu vesileyle biz yöneticiler, teknik arkadaşlar depremle mücadeleyi; kentlerdeki dönüşümü artırarak devam ettirirken ciddi anlamda da olası bir afete karşı hazırlık yapmaya devam edeceğiz diyorum.”

“Buradaki Çalışmalar Diğer İlçelere de Çok Güzel Örnek Teşkil Edecektir”

İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ise deprem konusunda İstanbul İtfaiyesi olarak büyük bir adım attıklarını belirterek Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında ilk etapta 5 bin kişilik gönüllü ekibi oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Albayrak şöyle konuştu: “İnanıyorum ki hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyelerinin bu gönüllülük müessesesine büyük katkıları olacak; ancak en temel problemimiz ortak çalışabilirlik kültürünü geliştirmek olacak bundan sonraki süreçte.

Çünkü ilçe belediyeleri çok güzel çalışmalar yapıyor hakikaten. Kartal Belediyesi’nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları da biz yakinen takip ediyoruz ve çok başarılı çalışmalar yaptıklarını buradan ifade edelim. İnanıyorum ki buradaki çalışmalar, diğer ilçelere de çok güzel örnek teşkil edecektir; ama bu çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağımız ortak çalışmayı geliştirmek, amiyane tabiri ile voltranı oluşturabilmek için bu parçaları birleştirebilmek, ortak bir jargon geliştirmek çok önemli.

Bizler tabii sadece deprem üzerinden değil, her türlü afet ve acil durumda aktif olarak müdahale edebileceğimiz güç ve kabiliyete sahip olmak durumundayız. Geçtiğimiz yaz Ege’de ve güneyde yangınlarımız olmuştu. Oradaki ziyaretimde Kartal Belediyesi ekiplerini de yerinde gördüm. Hakikaten çok güzel çalışmalar yapmışlardı. İnanıyorum ki bundan sonra da diğer ilçelere örnek olacaklardır.

Konuşmaların ardından Başkan Gökhan Yüksel, katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi. Fotoğrafları inceleyen Başkan Yüksel, bazı afet bölgelerini bizzat ziyaret ettiğini belirtti.

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