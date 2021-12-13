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AFAD’dan Kastamonu Kahramanlarına Teşekkür Beratı

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde görev alan Kartal Belediyesi ekibinin üyelerine; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Teşekkür Beratı gönderildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:50
AFAD’dan Kastamonu Kahramanlarına Teşekkür Beratı
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Sel felaketinin haber alınmasının hemen ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in kararı ile yola çıkan ve felaket bölgesine kısa sürede ulaşarak çalışmalara başlayan ekip, Teşekkür Beratlarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen’in elinden aldı.

Başkan Yardımcısı Türkmen, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar ile birlikte ekip üyelerine Teşekkür Beratlarını verdi. Felaket bölgesinde günlerce zor koşullar altında çalışan ekip üyelerine teşekkür eden Türkmen; sel bölgesinde; başta arama kurtarma olmak üzere çamur kaldırma, temizlik, yol ve kanal açma ile şehitliğin temizlenmesi gibi pek çok görevin başarıyla yerine getirildiğini söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de bölgeyi ve sahada çalışan ekibi ziyaret ettiğini hatırlatan Türkmen, özellikle selin getirdiği çamurun ve molozların altında kalan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel ve Abana Eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar’ın mezarlarının yanı sıra Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlerin sembolik mezarlarının bulunduğu Abana-Bozkurt şehitliğinin temizlenmesinde Kartal Belediyesi ekiplerinin büyük emeği olduğuna vurgu yaptı.

Türkmen; daha önce Akdeniz Bölgesi’ndeki yangın felaketinde de görev alan başta Sivil Savunma Uzmanlığı olmak üzere diğer birimlerden gelen çok sayıda personelden oluşan ekibin, felaket bölgesindeki çalışmalarının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da takdir edildiğini söyledi.

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