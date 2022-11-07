ADD Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan’a Veda

Kartal ADD Şubesi önünde gerçekleşen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Deva Partisi Kartal İlçe Başkanı İltan Ekmekçioğlu, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve merhum Kemal Aslan’ın ailesi ile sevenleri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Kemal Başkanın Mücadelesi Yaşayacak”

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ADD Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan’ı kaybetmenin vermiş olduğu derin üzüntüsünü ifade ederek; “Kemal ağabey iyi bir vatanseverdi. Kartal'da hem Atatürkçü düşünceyi, hem Atatürk İlke ve İnkılâplarını insanlara anlatabilmenin yollarını arar ve bunun için mücadele ederdi. Özellikle gençleri bu sürece katabilmenin hem yollarını arar, hem sevgi ve şefkati eksik etmezdi. Kartal bugün güzel bir değerini, iyi bir Kartallıyı, iyi bir ağabeyi ve iyi bir vatanseveri kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, daha güzel günler için bu mücadeleye sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise, “Çok üzgünüz. Sadece bir Şube Başkanımızı değil, ülkemizin Atatürkçü Cumhuriyete ulaşması için canla başla çalışan bir mücadele insanını kaybettik. Ama mücadelesi büyüyerek devam edecek. Elbette bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Tüm ADD ve Kartal ailesinin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, merhum Kemal Aslan’ın cenazesi Kartal Merkez Cami’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere memleketi Rize’ye uğurlandı.