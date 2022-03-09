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‘Acı Kaybımız’ Tiyatro Oyunu Kartal’da İzleyicilerle Buluştu

Sinema ve tiyatro oyuncusu Lale Mansur ve Gizem Aldemir’in başrolünü paylaştığı, Can Ali Çalışandemir’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Acı Kaybımız’ adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında tiyatro severler ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 10:38
‘Acı Kaybımız’ Tiyatro Oyunu Kartal’da İzleyicilerle Buluştu
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Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Yücel ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Yaklaşık 70 dakika ve tek perde sahnelenen oyunda, ünlü oyuncu Lale Mansur ve Gizem Aldemir’in oyunculuk performansı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

“Kadınların Özgür Olduğu Bir Yaşamı Kuracağız”

Oyunun sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Yücel, oyuncular Lale Mansur ve Gizem Aldemir’e teşekkür plaketi ile çiçek takdim etti. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak; “Kıymetli oyuncularımızı ve bizleri yalnız bırakmayan tiyatro severlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Kadınlarının özgür olduğu bir ülkeyi ve yaşamı kuracağız. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” diye konuştu.

Yeşim ve Sultan’ın ‘Kara Komedi’ Hak Mücadelesi

Ünlü oyuncu Lale Mansur ve Gizem Aldemir’in başrolünü paylaştığı, Can Ali Çalışandemir’in yönetmenliğini üstlendiği ve kara komedi türüyle ’kadın’ temasının ele alındığı ‘Acı Kaybımız’ tiyatro oyununun konu ise şöyle; “Yeşim ve Sultan, sosyal ve ekonomik sınıfları birbirinden çok farklı iki kadındır. Sultan, Yeşim’in evine zaman zaman temizliğe gelmektedir. Ancak bir süredir temizliğe çağrılmayan Sultan, 6 ay sonra ilk defa Yeşim’in evine geldiğinde öğrenir ki, Yeşim’in kocası Tolga Bey, uzun süredir ortada yoktur. Kendi kocasından şiddet gördüğü için bu durum, Sultan’a göre iyi bir şey bile sayılabilir. Sultan, ertesi gün Yeşim’e beklenmedik bir zamanda, temizliğe çağrılmadığı halde tekrar gelir. Anlattığı inanılmaz olaylar ile adım adım karmaşaya sürüklenen bu iki kadın, çözüm için oldukça ilginç bir yola başvurur.

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