banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gazelim Görelim Ekibi Safibey Köyü Muhtarı MustafaTur’un Misafiri Oldu
Son Dakika
Gazelim Görelim Ekibi Safibey Köyü...
Aşure Gününde Yaşanan Önemli Olaylar
Aşure Gününde Yaşanan Önemli Olaylar
Koronavirüste İlk Yedi Gün Uyarısı !
Son Dakika
Koronavirüste İlk Yedi Gün Uyarısı...
Kerbela Şehitleri İçin Zeytinburnu’nda Gözyaşları Sel Oldu
Son Dakika
Müslümanların Ortak Matemi KERBELA

98 Yıllık Büyük Zafer, Kartal’da Coşku ve Gururla Kutlandı

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında muhteşem bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u, yüreklerden taşan gurur ve coşku ile kutladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel de belediyenin hazırladığı etkinliklerde ölümsüz zaferin yıl dönümünü Kartallı vatandaşlar ile birlikte karşıladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:22
98 Yıllık Büyük Zafer, Kartal’da Coşku ve Gururla Kutlandı
banner171

Başkan Gökhan Yüksel’den Atatürk Anıtı’na Çelenk

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte Türk ulusunun, emperyalist düşmana karşı kazandığı zaferin yıl dönümü, Kartal’da özel etkinlikler ile kutlandı. Kartal Belediyesi tarafından pandemi dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başladı. Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı İbrahim Rıza Adanır, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu.

Kentin Sokaklarında Zafer Ezgileri Yankılandı

Çelenk töreninin ardından 98 yıllık gururu Kartallı vatandaşlara yaşatmak isteyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğündeki Kartal Belediyesi, etkinlikleri vatandaşların ayağına getirdi. Gün boyunca kentin 20 mahallesini gezen üstü açık otobüs ve bando takımı, 98’inci yıla özel muhteşem bir konser verdi. Balkonlarını Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatan vatandaşlar da hem sokaklardan hem de evlerinin balkonlarından çalan marşlara büyük bir coşku ile eşlik etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel de üstü açık gezi otobüsü ile Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayarak Kızılay Bulvarı boyunca evlerinin balkonlarından ve sokaklardan bayrak sallayıp, sevinç gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ortak oldu. Sokaklarında Başkan Gökhan Yüksel’i ve konvoy araçlarını gören genç, yaşlı ve çocuk binlerce Kartallı vatandaş, milli bayram gururunu doyasıya yaşadı.

Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada: “Değerli Kartallılar, sevgili komşularım, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Kartal’ın her mahallesinde, her sokağında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşamak için bütün araçlarımızla, lojistiğimizle sahalardayız, sevgi ile kalın. Zafer coşkusunu hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz.” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, kentin birçok noktasından dağıtılan balonlarla renkli görüntülere sahne olurken Ressam Murat Havan’ın “O Her Yerde” isimli sokak düzenlemesi (enstalasyon çalışması) ile Atatürk‘ün fotoğraflarından oluşan maketleri de (dijital baskı yöntemi ile fotoblok üzerine birebir boyutlarında tasarlanan), kentin birçok sokağında Kartallılarla buluştu. Ayrıca Kartal Belediyesi’nin sahilde bulunan binasına da yüzlerce Kartallı vatandaşın fotoğraflarından oluşan dev bir Atatürk portresi asıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Kediler ''Benim Kedim'' Yarışmasında Buluştu
Minik Kediler ''Benim Kedim'' Yarışmasında Buluştu
Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Yeni Üyelerini Bekliyor
Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Yeni Üyelerini Bekliyor
Kartal’da Elektronik Atığını Getiren Hediye Kazanıyor
Kartal’da Elektronik Atığını Getiren Hediye Kazanıyor
Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde Muharrem İftarına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde Muharrem İftarına Katıldı
Kartal Belediyesi, Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Satranç Turnuvası Düzenliyor
Kartal Belediyesi, Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Satranç Turnuvası Düzenliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169