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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Bir Hafta Sürecek Etkinliklerin Açılışı Atölye, Söyleşi ve Resim Sergisi ile Gerçekleştirildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2022 Salı 10:33
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor
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‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği çeşitli etkinliklerle kutlayan Kartal Belediyesi, bir hafta sürecek etkinliklerin açılışını; atölyeler, resim sergisi ve söyleşi ile renklendirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kadınlar Günü dolayısıyla katıldığı bir etkinlikte: “Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü kadınlardan geçer, şartlar ne kadar zor olursa olsun umutsuzluğa kapılmamak gerek” diyerek, Kartallı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kartal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler; oyun atölyeleri, ‘Bir Kadın Meselesi Karma Resim Sergisi’ ile Gazeteci-Yazar Zeynep Oral konuşmacılığında ‘Kadın Olmak’ söyleşisi ile başladı.

Kadın El Emeği Pazarı’nda Çocuklar İçin Oyun Atölyesi

Kutlamalar kapsamındaki ilk etkinlik, Kartal Kadın Emeği Pazarlarında gerçekleşti. Etkinlikler öncesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, belediyenin kadın çalışanlarına karanfil dağıtıldı.  Daha sonra, Hamam Sokak, Mehmet Ali Büklü Meydanı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi Bahçesi’nde kurulan Kadın Emeği Pazarlarında çocukların ve ailelerinin katıldığı ve keyifli anların yaşandığı oyun atölyeleri gerçekleştirildi.

19 Sanatçının 19 Eseri, Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir diğer etkinliğin adresi ise Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi oldu. Kadın hakları temasının işlendiği, ‘Bir Kadın Meselesi’ isimli karma resim sergisinin açılışı,  Kartallıların yoğun katılımı ile yapıldı Sergide; fotoğraf, yağlı boya ve heykel tekniği ile oluşturulmuş, 19 sanatçının 19 eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kartallı Kadınlardan, ‘Kadın Olmak’ Söyleşisine Yoğun İlgi

Etkinliklerin devamında, gazeteci-yazar Zeynep Oral’ın konuşmacılığında, ‘Kadın Olmak’ adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Erdem, CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi ile çok sayıda Kartallı kadın katıldı.

CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Erdem’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, kadın hakları mücadelesinin Türkiye’de ve dünyadaki tarihsel süreci, Türkiye’deki kadın meseleleri ele alındı.

“Dünyadaki Varlıkların 4’te 3’üne Erkekler Sahip”

Söyleşiye konuk yazar olarak katılan Zeynep Oral, konuşmasına dünyadaki varlıkların 4’de 3’üne erkeklerin sahip olduğunu söyleyerek başladı. Oral, bu bilginin kadınların hayatta yaşadığı baskı ve eşitsizliğin en gerçek kanıtlarından biri olduğunu kaydederek, şunları söyledi, “Laiklik, sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Aynı zamanda dünya sorunlarına, bilimsel ve akılcı bakış açısı getiren bir yaşam biçimidir. 1930 yılından başlayarak, belediye seçimlerine katılma, muhtar olma, 1934’te anayasada yapılan yasa değişikliği kadınlara meclis yolunu açtı.”

Konuşmasının devamında, kadın hakları mücadelesinin temelde bir demokrasi sorunu olduğunu vurgulayan gazeteci-yazar Zeynep Oral, “Bugün, gazetelere erkek eleman alınacaktır diye ilan verilebiliyorsa, kadınların yaşadığı baskı ve şiddet her geçen gün artıyorsa, kadınlar siyasi görüş anlamında bölünmemeli. Çünkü biz kadınların farklılığı zenginliğimiz. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, hayatta kalmalı ve birleşmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kadınlara ‘Umut’ Vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, söyleşide yaptığı konuşmada, “Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü kadınlardan geçer, şartlar ne kadar zor olursa olsun umutsuzluğa kapılmamak gerek” dedi ve şöyle devam etti, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünyanın en ileri ülkelerinden önce, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesini çok iyi anlamak zorundayız. Bizler, O kurucunun torunlarıyız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, umutsuzluğa kapılmamak,  daha iyisini elde etmek için mücadeleye devam etmek gerekiyor. Kartal Belediye Başkanı olarak, bu mücadelenin bizzat içerisinde olmanın gururunu yaşıyorum. Tüm kadınların bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda ise, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, gazeteci-yazar Zeynep Oral’a günün anısına bir teşekkür plaket’i ve çiçek takdim etti.

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