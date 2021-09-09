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7 Bin Ögrenciye Çanta Ve Kırtasiye Yardımı Yapıldı

Kağıthane Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılında 7 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2021 Perşembe 09:27
7 Bin Ögrenciye Çanta Ve Kırtasiye Yardımı Yapıldı
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Kağıthane Belediyesi ilçede öğrenim gören 7 bin öğrenciye, içinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin
bulunduğu okul çantaları hediye etti. İlçede ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler
yanlarında getirdikleri öğrenci belgeleri ile birlikte çanta, kalem seti, defter seti, boyalı kalem seti,
açacak ve silgiden oluşan yardımdan faydalandı.
10 Eylül Cuma gününe kadar yardımların devam edeceğini belirten belediyeye bağlı Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü yetkilileri, başvuruda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin bilgi için 0212 321
4040 numaralı telefonu arayabileceklerini kaydetti.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, &quot; Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 projemizin sözünü
vermiştik. Bunların yarıdan fazlasını hayata geçirdik. Projelerimiz arasında çoğunluğu çocuk ve
gençlerin okul ve sosyal yaşamına değer katan işler oluşturuyor. Daha güzel bir gelecek hayaliyle
yatırımlarımızı öncelikli olarak çocuk ve gençlerimize yapıyoruz. Bugün de öğrencilerimizin okul
ihtiyaçlarını karşıladık. Maddi imkansızlık nedeniyle hiçbir yavrumuz eğitiminden geri kalmasın
istiyoruz.&#39;&#39; diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.09.2021 09:35
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