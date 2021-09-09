7 Bin Ögrenciye Çanta Ve Kırtasiye Yardımı Yapıldı

Kağıthane Belediyesi ilçede öğrenim gören 7 bin öğrenciye, içinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin

bulunduğu okul çantaları hediye etti. İlçede ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler

yanlarında getirdikleri öğrenci belgeleri ile birlikte çanta, kalem seti, defter seti, boyalı kalem seti,

açacak ve silgiden oluşan yardımdan faydalandı.

10 Eylül Cuma gününe kadar yardımların devam edeceğini belirten belediyeye bağlı Sosyal Yardım

İşleri Müdürlüğü yetkilileri, başvuruda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin bilgi için 0212 321

4040 numaralı telefonu arayabileceklerini kaydetti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, " Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 projemizin sözünü

vermiştik. Bunların yarıdan fazlasını hayata geçirdik. Projelerimiz arasında çoğunluğu çocuk ve

gençlerin okul ve sosyal yaşamına değer katan işler oluşturuyor. Daha güzel bir gelecek hayaliyle

yatırımlarımızı öncelikli olarak çocuk ve gençlerimize yapıyoruz. Bugün de öğrencilerimizin okul

ihtiyaçlarını karşıladık. Maddi imkansızlık nedeniyle hiçbir yavrumuz eğitiminden geri kalmasın

istiyoruz.'' diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)