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6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri, Düzenlenen Tören ile Sahiplerini Buldu

Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Mezunları Vakfı’nın desteği ile bu yıl 6’ncısı düzenlenen Vedat Günyol Deneme ödüllerini kazanan isimler, Kartal’da düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:24
6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri, Düzenlenen Tören ile Sahiplerini Buldu
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Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılan ödül törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu Başkanı avukat Celal Ülgen, yazar Nesim Ovadya İzrail, yayıncı ve şair Mustafa Köz, şair yazar avukat Tahir Şilkan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, şairler, yazarlar ve pek çok Kartallı vatandaş katıldı.

Yarışmada Vedat Günyol Deneme Ödülünü  “ Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” başlıklı dosyasıyla kazanan Mazlum Çetinkaya’ya ödülünü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takdim etti. Başkan Yüksel, bir önceki dönemde henüz başkan yardımcısıyken seçici kurulunda yer aldığı Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü bir gelenek olarak daha uzun yıllar boyunca gerçekleştireceklerini söyledi.

Deneme türünün özgün ve seçkin yazarlarından olan Vedat Günyol’un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödül töreninde önce şairin yaşamıyla ilgili kısa bir belgesel gösterildi. Daha sonra kürsüye çıkan hukukçu ve yazar Celal Ülgen, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Ülgen, henüz daha çok gençken Vedat Günyol’un çıkardığı dergi ile tanıştığını belirterek fakülte sınavlarını kazanıp İstanbul’a geldiğinde ilk işinin dergiyi ziyaret ederek Vedat Günyol ile tanışmak olduğunu kaydetti. Vedat Günyol’u çok samimi ve ailesinden biri gibi yakınlık gösteren biri olarak tanıdığını belirten Ülgen,  başka pek çok yazarı ve çizeri tanımasına rağmen Vedat Günyol’un, yaşadığı gibi düşünen, düşündüğü gibi yaşayan bir yazar olduğunu söyledi. Vedat Günyol’u genç kuşaklara anlatma gerekliliği olduğunu belirten Ülgen, bu nedenle Kartal Belediyesi’nin desteği ile ödülün düzenlendiğini kaydetti.

“Kültür ve Sanata Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Vedat Günyol ile ilgili ödüllerin 6 yıl önce düzenlenmeye başlandığını ve bunun çok kıymetli olduğunu söyledi. Başkan Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “Bu ödüllün arkasında büyük bir emek var. Bu işin içinde kurulda olan hocalarımız var. Edebiyatçılarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte yazılar gönderen yazın dünyasının çok kıymetli üstatları, öğrencileri de var. Emeği geçen kurumlara ve paydaşlara da teşekkür ediyorum.

Vedat Günyol’un yazın dünyasının cumhurbaşkanı olarak adlandırılması çok kıymetli bir tabir. Tesadüfen alınabilecek bir sözcük değil. Böyle sanatçılar kolay yetişmiyor. Kültür ve sanata sahip çıkmaya devam edeceğiz, Vedat Günyol gibi bir ismi de her yıl anmaya devam edeceğiz.”

Mazlum Çetinkaya Ödülünü, Başkan Gökhan Yüksel’in Elinden Aldı

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından 6. Vedat Günyol Deneme Ödüllüleri’nin takdimi gerçekleştirildi. Şair ve yazar Mustafa Köz, ödül gerekçelerini açıklayarak ‘Genç Deneme Yazarı’ ödülüne “Daraltılmış Yeni Baskı” adlı kitabıyla Hakan Ututmaz’ın layık görüldüğünü söyledi. Unutmaz’a ödülünü geçen sene 5. Vedat Günyol Deneme Ödülüne layık görülen Hüseyin Köse ve Ömer Faruk takdim etti.

6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Juri Özel Ödülü’ne ise “Devinimler” adlı kitabıyla Şafak Baba Palu değer görüldü. Şafak Baba Palu ödülünü hukukçu ve yazar Tahit Şilkan’dan aldı. Ödül töreninde son olarak “Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” adlı dosyası ile 6. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne layık görülen Mazlum Çetinkaya ödülünü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Törende daha sonra Vedat Günmyol Deneme Ödülü Yürütme Kurulu adına yazar Nesim Ovadya İzrail, katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Ödül töreninde daha sonra arp sanatçısı Pınar Sivritepe ve keman sanatçısı Çetin Ceviz’in sahne aldığı bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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