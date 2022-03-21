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3. Ulusal Kısa Film Festivali Ödül Töreni Kartal’da Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi’nin sinema sektörüne destek olmak, sinemaya ilgi duyan amatör oyuncu ve yönetmenleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlediği 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nin ödül töreni, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 13:29
3. Ulusal Kısa Film Festivali Ödül Töreni Kartal’da Gerçekleştirildi
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166 filmin yarıştığı festivalin ödül töreninde, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer’e  ‘Onur Ödülü’ verildi.

166 Kısa Filmin Arasından 12’si Finale Kaldı

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, festivalin jüri başkanlığını yapan ünlü yönetmen Derviş Zaim ile çok sayıda sinemasever katıldı.

Ünlü Sanatçı Nur Sürer “Kısa Film Bu İşin Cenini”

Ödül töreni, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nur Sürer’e ‘Yaşam Boyu Sinema Emek ve Onur Ödülü’nü takdimiyle başladı. Ödülünü Başkan Gökhan Yüksel’in elinden alan ünlü sanatçı Nur Sürer, yaşadığı mutluluğu ifade ederek; “Bu ödülü çok önemsiyorum. Buraya setten geliyorum.

Öncelikle Kartal Belediyesi’ni böyle bir festivali gerçekleştirdiği için kutluyorum. Ben sinema oyunculuğuna başladığımda, kısa filmin ne olduğunu bilmiyordum. Yani bütün filmleri uzun zannediyordum. Sonra tabii önemini anladık. Kısa film gerçekten bu işin cenini, burada başlıyor her şey.

Kısa film yapan öğrencileri önemsiyorum. Yapılan işleri o kadar beğenerek izliyorum. Çünkü orada gördüğüm şeyler ilerinin çok önemli sinemacılarını çıktığını gösteriyor. Eminim burada da çok iyi işler çıkaran gençlerimiz vardır. Bu ödül için hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Törenin devamında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Nur Sürer ile birlikte festivalin jüri başkanlığını yapan Derviş Zaim’e ve 11 jüri üyesine teşekkür plaketi takdim etti.

Umut Vadeden Genç Yönetmen Ödülünün Kazananı: Kartallı Yönetmen Tufan Yılmaz

Festivalde, ‘Umut Vadeden Genç Yönetmen’ ödülünün kazananı, ‘Pencere Ödülü’ filmiyle Kartallı yönetmen Tufan Yılmaz olurken, Jüri Özel Ödülleri’nin sahipleri ise; Anaoush filmi ile Deniz Telek ve Şero filmi ile Mustafa Efelti oldu.

Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ‘Umut Vadeden Genç Yönetmen’ ödülünü, sinemacı Derviş Zaim ve Dr. Selahattin Yıldız ise jüri özel ödüllerini sahiplerine teslim etti.

Jüri Başkanı Derviş Zaim, yaptığı konuşmada tüm sinemaseverlere teşekkür ederek, jürinin festivaldeki kriterlerini şu sözlerle açıkladı: “Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve bizleri yalnız bırakmayan tüm sinema dostlarına sonsuz teşekkürler. Jürimiz, biçim ve içerikte yeni eğilimlerin varlığını gözlemlemiş, evrensel bir tavrın mevcudiyetini araştırmış ve söylenmesi zor durumları ve açmazları ifade edebilme kapasitesi ile ödülleri belirlemiştir.” dedi.

En İyi Film: Vesikalık

Etkinliğin devamında, 166 filmin arasından ilk 3’e giren filmlerin ödülleri sahiplerine teslim edildi. 3’üncülük ödülü, yönetmenliğini Abdulselam Çakay’ın yaptığı ‘Sar’ kısa filminin, 2’ncilik ödülü Zafer Geyikçi’nin yönetmeliğindeki ‘Ziyaretçi’ filminin ve 1’incilik ödülü ise Ali Rıza Erdemir’in yönetmenliğindeki ‘Vesikalık’ kısa filminin oldu. Festivalde En İyi Kısa Film 10.000 TL, En İyi İkinci Kısa Film 7.500 TL ve En İyi Üçüncü Kısa Film 5.000 TL ödülün sahibi oldu.

Sanatçı Nur Sürer 3’üncülük, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah 2’ncilik ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Sanatçı Nur Sürer ile birlikte 1’incilik ödülünü sahiplerine teslim etti.

“Hedefimiz Festivali Uluslararası Alana Taşımak”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaptığı konuşmada festivale katılan tüm sinema emekçilerine teşekkür ederek; “Festivali planlarken ana amacımız öncelikle kültür ve sanata hizmet etmek. Geleceğin yeni filmleri, yapıtları ve yönetmenleri ile sinema filmlerine gidecek yolun buradan geçtiğine ekip olarak biz de inanıyoruz.

Bu anlamda Kartal’dan katılan komşularımız da var. Önümüzdeki yıl dördüncü festivalde ulusal düzeyde bu işi devam ettirip, sonra bu sistemi oturttuktan sonra uluslararası arenaya taşımak, en büyük hayalimiz ve hedefimiz. Katılan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yoğunlukta bana katlandığı için eşime de ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ödül törenin sonunda, sinemaseverlere 1’incilik ödülünü kazanan ‘Vesikalık’ filmi izletildi.

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