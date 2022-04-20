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23 Nisan Uluslararası Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kartallı çocukların ve dünyanın farklı ülkelerindeki çocukların 23 Nisan’ı tuallere yansıttığı tablolara ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:19
23 Nisan Uluslararası Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
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İstanbul Times/ Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Her Çocuk Düş Kurar’ isimli uluslararası resim sergisi belediyenin fuaye alanında açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilki olan resim sergisinin açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Kartal Belediyesi kreşlerinde öğrenim gören 70 çocuk ve yurtdışında yaşayan 26 çocuğun 23 Nisan resimleri beğeniye sunuldu. Toplam 96 eserin sergilendiği etkinlikte minik ressamların tabloları ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle gezildi.

Resim sergisinin açılışına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu, İmam Aydın ve Hüseyin Tozkoparan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, CHP Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa ve ilçe yönetimi, mahalle muhtarları, birim müdürleri, kreş öğrencilerinin velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Eserler Kartal’da Bir Araya Geldi

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka, Sırbistan, Özbekistan ve Tacikistan’da yaşayan çocuklar da sergiye resimleriyle renk kattı. Çocukların hayallerinde kurduğu dünyayı resmettiği çalışmalar ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Serginin açılışında Kastamonulu Şehit Şerife Bacı Kreşi ve Hürriyet Kreşi öğrencileri 23 Nisan’la ilgili şarkılar söyleyerek, şiirler okudu. Ardından bir barkovizyon gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimde Kartal Belediyesi kreşlerinde okuyan öğrenciler ve yurtdışından katılım sağlayan çocuklar günün anlam ve önemine dair görüşlerini dile getirdi. Öğrenciler bu önemli organizasyonu düzenlediği için Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

“Dünya Çocuklarının Resimlerini Bizim Çocuklarımızla Buluşturuyoruz”

Etkinlikte, Kartal Belediyesi’nin Kreş Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın, kendi çocukluğunu hatırlatarak 23 Nisan’da şiirler okuduklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Aydın, “Kreş Müdürlüğümüzün ‘Her Çocuk Düş Kurar’ konulu resim sergisi çok kıymetli. Dünya çocuklarının resimlerini bizim çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Başkanımız Gökhan Yüksel’in de hepinize selamlarını ve sevgilerini iletiyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” dedi. Konuşmanın ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri çocukların resimlerini tek tek gezerek inceleyip, eser sahiplerini tebrik etti.

‘Her Çocuk Düş Kurar’ isimli uluslararası resim sergisi 23 Nisan’a kadar Kartal Belediyesi’nin giriş katında bulunan Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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